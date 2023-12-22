Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF ve Kulüpler Birliği'nin toplantısı sona erdi! Açıklamalar...

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Türk futbolunda son dönemde üst üste yaşanan büyük olayların ardından büyük bir toplantı organize edildi. Kulüpler Birliği Vakfı, bugün Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Tesisleri'nde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldi.

Saat 16.00'da başlayan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklamalarda bulundu.

ALİ KOÇ: "FUTBOLUN TEMEL PROBLEMLERİNİ, HAKEMLİK MÜESSESESİNİ DEĞERLENDİRDİK"

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç: Bakanlığımız, Kulüpler Birliği ve TFF, bir toplantı yapalım istemiştik. Kendisi de sağ olsun 1 hafta bile geçmeden bize saatlerini ayırdı. Kendisi zaten içimizden gelen birisi, sorunlara da aşina. Futbolu da yakından takip ediyor. Son haftalarda yaşananları, futbolun temel problemlerini, hakemlik müessesesini etraflıca değerlendirdik. Yapacak çok işimiz var. Arzu ve irade varsa el ele, omuz omuza temel sorunları çözebileceğimize dair toplantı sonucu aldık dersek abartmış olmayız. İnşallah tez zamanda kısa, orta ve uzun vadeli planlarla Türk futbolunun bir daha bu sorunları konuşmayacağı, sorunların tamamen minimize edildiği ve marka değerimize zarar vermediği noktaya el birliğiyle inşallah getirebiliriz.

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BÜYÜKEKŞİ: BAKANIMIZIN ÇOK DEĞERLİ GÖRÜŞLERİNİ ALDIK, SORUNLARI MASAYA YATIRDIK

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz toplantıya sayın bakanımız da teşrif etti. Futbolumuzun önemli sorunlarını masaya yatırdık. Konuları istişare ettik. Kendilerinin çok kıymetli görüşlerini aldık. Çok güzel ve verimli bir toplantı oldu. Her zaman söylüyoruz, biz büyük bir aileyiz. Bugün Kulüpler Birliği Vakfımıza ve başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. Herkes, bu kıymetli ailenin birer fertleri. İşte bu değerli ailenin tüm paydaşlarının samimi ve yapıcı diyalog içinde olması da son derece önemli. Bu mekanizmanın düzgün bir şekilde işlemesi de en önemli önceliğimiz. Bir başarı varsa hep birlikte sahipleneceğiz, başarısızlıkta da aynısı olacak. A Milli Takımımız, EURO 2024'te hepimizin göğsünü kabartmak için sahaya çıkacak. Milli takımımızın başarılı olmasını hep birlikte hazırlamamız gerekiyor. Kulüplerimizde oynayan futbolcularımızın çok başarılı olması gerekiyor ki A Milli Takımımız da başarılı olsun. Yine 2032 yılında ev sahipliğini yapacağımız EURO 2032'de şampiyonluğu hedefleyen bir Türkiye için hep birlikte yola çıkmamız gerekiyor. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden kulüplerimize de hep birlikte destek olmalıyız. Ülke puanı çok önemli. 9. sıradayız, inşallah 8, 7, 6. sıraları hedeflememiz gerekiyor. 2024'te tüm futbol ailemizin daha da güçleneceğine ve hafızalara kazınacak başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Ayrı ayrı hepinizin yeni yılını kutluyorum.

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BAKAN BAK: GENİŞ KAPSAMLI BİR TOPLANTI OLDU! SORUNLARI KONUŞTUK

Bakan Bak: Değerli Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımıza, kulüp başkanlarımıza, TFF'nin değerli başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle beraber Türk futbolunun sorunlarıyla alakalı geniş kapsamlı bir toplantı oldu. Geçtiğimiz hafta da Kulüpler Birliği'ni ziyaret etmiştik, orada da sorunları birlikte görüşmüştük. Tekrar TFF Yönetimi ve Kulüpler Birliği'ni bir araya getirdik. Bu sorunların çözümleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Görüşler ortaya kondu. Bu noktada katkı veren kulüp başkanlarımıza teşekkür ediyoruz.

"YASAL OLARAK BAZI TALEPLER VAR, ONLARI ALDIK"

Tabii son haftalarda yaşadığımız sorunlar, bizlerin Türk futbolunun geleceğiyle ilgili bir araya gelip omuz omuza verip buradan güçlü bir şekilde çıkmamızı ifade ediyor. Buradan da bütün kulüp başkanlarımıza verdikleri katkıdan ötürü teşekkür ediyoruz. Bizim halkımız futbolu seviyor. A Milli Takımımızın EURO 2024'te, Almanya'da önemli bir süreci var. Orada önemli başarılar elde edeceğine inanıyoruz. Beraber toplantılar önerildi dolayısıyla biz de varız. Yasal olarak bazı talepler var, onları da aldık. Ekonomik talepleri de beraber değerlendirdik. Çok verimli bir toplantı oldu. Buradan Türk futbolu olarak çok güçlü bir şekilde çıkacağımıza inanıyoruz. Bu güçlü yapının alttan üste kadar her alanda başarılı bir Türkiye'nin olmasını arzu ediyoruz. Çok güzel bir toplantıydı. Biz bir aradayız, birlik içindeyiz ve birlikte bu süreci atlatacağız. Türk futbolunu daha iyi noktalara taşıyacağımızı, bir arada olmamız gerektiğini ifade ettik. Çok da güçlü bir değerlendirme oldu.