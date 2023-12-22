Son dakika: Beşiktaş'tan ayrılan Rıza Çalımbay her şeyi anlattı: 'Kararı Samet Aybaba almış, benim haberim yok!'

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Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Alanyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmış ve bu skorun ardından siyah - beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay ile yollar resmen ayrılmıştı.

Tecrübeli çalıştırıcı, ayrılığının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Çalımbay'ın açıklamaları;

"OLAYLI ŞEYLER OLDU"





"Biz Beşiktaşlıyız. Ben altyapıdan yetiştim, hiçbir kulübe gitmedim. Sadece Beşiktaş formasıyla bitirdim. Sonra antrenörlüğe başladık. Son olarak da kısa bir süre antrenörlük yaptık. Olaylı şeyler oldu, siz de merak ediyorsunuzdur."

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"MERT GÜNOK'TAN ÖZÜR DİLERİM"





"Kaleci arkadaşımız Mert'e yanlış bir söz söyledim. Maça çok sinirlenmiştim çünkü. Belki de en iyi maçlarımızdan biriydi. Yediğimiz goller bize hiç yakışmadı. O sözleri kötü niyetle söylemedim. Kendisi alınmasın, çok karakterli birisi. Ondan özür dilerim olaydan dolayı."

"HER TÜRLÜ GELİRİM' DEDİM"





"Mukavelemi merak ediyorsunuz. Ahmet Nur Çebi Başkanımız beni aradı, 'İhtiyacımız var' dedi. 'Beşiktaş'ın ihtiyacı varsa şimdi bile gelirim, her türlü gelirim.' dedim. Ben Beşiktaşlıyım. Yapabileceğim şeyler varsa seve seve yaparım, hiçbir zaman kaçmam. Bu sefer biraz karışık oldu. Ahmet Nur Çebi ile yaptığımız konuşmada 3 haftalık bir şeydi. Kongreye kadar diye konuşmuştuk. 'Ben size yardımcı olurum' dedim. Para falan zaten konuşmadım, görevime başladım. Onun istediği zaten 3 maçtı, o maçları da çok iyi geçtik. Sonrasında adaylar Hasan Arat ve Serdal Adalı ortaya çıktı. Ben ikisiyle de görüştüm takımın başında olduğum için. Samet Ağabey ile görüştüm, Hasan Arat'ın listesinde olacaktı. Şifo Mehmet de Serdal Adalı ile birlikteydi. İkisinin de net konuşmaları, 'Rıza Hoca'yla devam edeceğiz' oldu. Başkan olduktan sonra da görevimize devam ettik."

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"HASAN ARAT İLE YÜZ YÜZE HİÇ GÖRÜŞMEDİM"





"Bir süreç vardı. O süreci sonradan öğrendim. Ahmet Nur Çebi'nin bizimle yaptığı sözleşme 2024'ün 6. ayına kadardı. Ancak 15 gün içinde de yeni gelen yönetim feshedebilir diye bir madde vardı orada. Ama ben orada işime devam ettim. Samet Hoca ve Feyyaz Ağabey gelince de mutlu oldum. Yolumuza devam ettik. Başkanların öyle konuşmalarından dolayı devam etmemiz gerektiğini söyledik. Ayın 27'sinde sözleşme bitecek diye konuşuldu. Üzüldüğüm şeylerden bir tanesi; her yerde, gazetede, televizyonda, sosyal medyada haber çıkıyordu. Bir kişi de gelip, 'Rıza Çalımbay bizim teknik direktörümüzdür, sonuna kadar gideceğiz' diye bir şey demedi. Orada ben anladım. Tevfik Yamantürk, divan toplantısında Rıza Çalımbay'ın en az 1,5 yıl kalması gerekir diyor ancak başkandan ses çıkmıyor. Üzüldüğüm diğer şey ise Hasan Arat ile yüz yüze hiç görüşmedim. Takımın hocasıydım ben."

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"BEN; 2 MAÇLIK, 5 MAÇLIK HOCA DEĞİLİM"





"Son 2 maç kala 2 maç daha kontratımı uzatmak istediler. 2 maçlık, 5 maçlık, 1 aylık antrenör değilim. Ben, çok iyi antrenörlük yapan biriyim. Çok başarı kazandım hem de Anadolu'da. Ne 2 günlük, ne de 1 haftalık oraya gelirim. Sadece Beşiktaş olduğu için elimi taşın altına koydum, elimden geleni yaptım. Bundan önce geldiğimde de aynı şeyleri yaşamıştık. Avrupa ve ligden kopmuş bir takımdı. Şimdiye kadar böyle kısa sürede bir antrenör ayrılmamıştır. Benden önce gelenler en az 6-7 ay kalmıştır. Samet Ağabey ve Feyyaz ile konuştuk. Benden 2 maç daha rica ettiler. Sonrasında 'Konuşacağız, sözleşme yapacağız' dediler. Orada da üzüldüğüm bir şey oldu. Lugano'da maça gittiğimizde arkamdan avukatıma, '3'te mukaveleyi imzalamazsanız feshedeceğiz' diye mesaj göndermişler. Beşiktaş takımı zarar görmesin diye kimseye söylememiştim. Ben oraya ne para ne de başka bir şey için gittim. Başkanın kızdığı başka bir şey, Ahmet Nur Çebi'nin kontratını kabul etmemeleri. Halbuki Çebi, onların önünü açmış. 2 maç için anlaştık, ilk maça çıktık. Son maçımız da en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Adamlar bize gol atmadı, atsınlar diye her şeyi yaptık."

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"BU GECE BİTİRELİM' DEDİLER"





"Dün gece maç bitti, tesisteyim. Feyyaz, Samet Ağabey ve bir yönetici 'Geleceğiz' dediler. Feyyaz ve Samet Ağabey gelmedi, 3 yönetici geldi. Onların da istekleri, 'Bu gece bitirelim' oldu. Ben de 'Saat 01.00 olmuş, yarın basın toplantısı yapar bırakırım' dedim. Onlar direttiler, ben kabul etmedim. Onlar da zaten hemen yazmışlar 'Ayrıldık' diye. Ben onların dediğini yapmadım, kendi bildiğim şekilde sizlerle görüşmek istedim."

"KARARI SAMET AYBABA ALMIŞ"

"5 oyuncu için Samet Ağabey aradı beni. 'Biz oyuncuları kadro dışı bıraktık' dedi. 'Biz' dedi, 'Biz' dediyse onlar yapmıştır. 'Kim' dedim, saydı bana. Ben orada yoktum. Dün yöneticilere 'Neden benim fikrimi almadınız?' dedim. Onlar da Samet Hoca'ya attı tabii."

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"KAMP YAPAMAZDIK"

"Kamp olayına gelirsek, bazı arkadaşlar var kesinlikle bilerek yapıyorlar. İkinci yarıdaki ilk maçımız cuma günüydü. Birinci maçtı neredeyse. Kampa gittiğinizde 4 ya da 5 gün kalacaktık. Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa oynayacağı için fikstürde biz önce oynadık. Anlattık ancak anlamadılar."

"GEDSON KORKTUĞU İÇİN OYNAMADI"

"Maçtan önce doktoru çağırıyoruz biz. Doktora, "Kadroya hangi oyuncuları alabiliriz?" diyoruz. Gedson için 'Oynayabilir' dedi, 'Emin misiniz?' dedik, 'Eminiz' dediler. Ben çağırdım Gedson'u önce, 'Hazır mısın, oynaman lazım?' dedim. 'Daha önce bu halde 3 kere oynadım, sakatlandım' dedi. Samet Hocalara söyledim, aynısını onlara da anlattı. Oynayabilirdi ancak korktu sakatlıktan, oynamadı."

"BEN BAŞKALARI GİBİ DEĞİLİM"

"Camiaya kesinlikle kırgınlığım yok. Öz Beşiktaşlıyım ben. Başkaları gibi başka kulüplerde oynayan sonra geri dönen biri de değilim. Orada da fedakarlık yaptım, son ana kadar Beşiktaşlı kaldım. Oynarken en çok maça çıkan futbolcu oldum. Ben bazı şeyleri görmezden de gelirim. Beşiktaşlılığımızı bizimle yaşayanlar bilir. Oradaki tutkumuz çok büyüktü. Beşiktaş'ın bir duruşu vardı ve ben onu durdum. Ben hiçbir zaman pişman değilim. Şimdi bile 'Gel' deseler giderim. Ancak böyle davranırlarsa gitmem."