Son Dakika: Galatasaraylı Marcao'nun transferi için Benfica da devreye girdi!

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao’yu isteyen kulüpler arasına Sevilla, Torino ve Zenit’in ardından Benfica da eklendi. İspanyol haber ajansı EFE, Sevilla’ya yakın kaynaklarına dayandırdığı habere göre Marcao ile La Liga ekibi 5 yıllık sözleşme için anlaşma sağladığını iddia etti.

SANTOS'UN YERİNİ ALACAK

Haberde, Endülüs ekibinin, Marcao’yu direkt olarak 11’e düşündüğü vurgulanırken kendisi gibi Brezilyalı olan ve 31 milyon Euro’ya Aston Villa’ya satılan Diego Carlos Santos’un yerini alacağı vurgulandı. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray ile Sevilla kulüpleri arasındaki pazarlıkların ise yoğun şekilde sürdüğü ifade edildi. İspanyol kulübünün 26 yaşındaki sol ayaklı stoper için teklifinin 10 milyon Euro civarında olduğu ve kısa süre içerisinde taraflar arasındaki pazarlıkların sonuçlanacağının altı çizildi.

Haberin Devamı

ZENIT'İ GERİ ÇEVİRDİ

Ancak Benfica’nın bu oyuncu için devreye girmesi sonrasında Galatasaray’ın pazarlıklarda elinin daha güçlü olması ve bonservis ücretinin sarı kırmızılıların istediği seviyeye gelmesi bekleniyor. Bu arada geride sezondaki performansıyla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken ve teklifleri değerlendirmek istediğini belirten Marcao, Galatasaray’a 15 milyon Euro öneren Zenit’in teklifini Ukrayna ile devam eden savaşı gerekçe göstererek reddetmişti.