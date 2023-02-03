Son Dakika: Galatasaray'ın transfer radarındaki muhteşem üçlü!

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Şampiyonluk yolunda işi şansa bırakmamaya kararlı olan Galatasaray yönetimi, Avrupa’nın 5 büyük liginde ara transfer döneminin kapanmasıyla birlikte ‘fırsat transferi’ yapmak için kolları sıvadı. Avrupa’nın dev kulüplerinin kadroda düşünmediği yıldız oyuncuları ‘kiralama’ formülüyle renklerine katmayı hedefleyen sarı kırmızılıların radarına 3 önemli isim takıldı: Nicolo Zaniolo, Christian Pulisic ve Musa Barrow.

Zainolo, Mourinho ile anlaşamıyor

Kendi yaş kuşağının en yetenekli 10 numaralarından biri olarak kabul edilen Nicolo Zaniolo, teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşamadığı için Roma’dan ayrılmak istiyor. Mourinho da oyuncuyu tamamen sildiğini ve oynatmayacağını Napoli maçından sonra, “Maalesef Zaniolo bizimle kalacak gibi gözüküyor” sözleriyle ifade etti. İtalya Milli Takımı’nda 11 kez oynayan Zaniolo’nun piyasa değeri 30 milyon Euro

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Pulisic'in değeri 38 milyon euro

G.Saray'ın transfer gündemindeki bir başka dünyaca ünlü isim Christian Pulisic. Dortmund altyapısında yetişip A takıma yükselen ve 2019’da 64 milyon Euro’ya Chelsea’ye transfer olan ABD’li kanat oyuncusu, sakatlığının da etkisiyle bu sezon 21 maçta şans bulurken, çoğunda sonradan oyuna girdi. Piyasa değeri 38 milyon Euro olan 24 yaşındaki Pulisic, 2022 Dünya Kupası’nda ABD forması giydi.

Listeye Naby Keita da eklendi

Listedeki 3. oyuncu Gambiyalı Musa Barrow, 5 yıldır İtalya’da top koşturuyor. Bologna’nın 2021’de 14 milyon Euro’ya Atalanta’dan aldığı 24 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 17 resmi maçta oynayıp 2 gol, 1 asist üretti. Galatasaray’ın Zaniolo, Pulisic ve Barrow’un ardından Liverpool’un Gineli orta saha oyuncusu Naby Keita’yı da gündemine aldığı öğrenildi. Bu sezon 10 maçta oynayan 27 yaşındaki futbolcu sezon sonu serbest kalacak.