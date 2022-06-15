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Son dakika: Galatasaray'ın ilk gözdesi Kaan Ayhan | Transfer haberi

#Galatasaray#Kaan Ayhan#Transfer
Son dakika: Galatasarayın ilk gözdesi Kaan Ayhan | Transfer haberi
Ali Naci Küçük

Galatasaray’da yeni yönetim transfer hamlelerine başlıyor. Milli futbolcunun menajeri ve kulübü Sassuolo ile ön görüşme yapıp transfer koşullarını öğrenen sarı kırmızılılar, önümüzdeki günlerde bonservis pazarlığına oturacak.

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Galatasaray’ın yeni başkanı Dursun Özbek, seçimi kazandıktan hemen sonra vakit geçirmeden transfer çalışmalarına başladı. Futbol yapılanmasının başına Cenk Ergün’ü getiren Özbek yönetiminin transfer görüşmesi yaptığı ilk isim, Kaan Ayhan oldu. İlk 11’de en az 3 yerli oynatma kuralının yanı sıra Kaan’ın defansın her bölgesinde ve ön liberoda görev yapabilen çok yönlü bir futbolcu olması bu tercihte önemli etken oldu.

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2024 YILINA DEK SÖZLEŞMESi VAR

Cenk Ergün, milli futbolcunun menajeri ve kulübü Sassuolo ile görüşerek transfer koşullarını öğrendi. Galatasaray, İtalyan kulübü ile 30 Haziran 2024’e dek sözleşmesi bulunan Kaan’ı bonservisiyle satın almayı planlıyor. Sarı kırmızılılar daha önce de talip oldukları 27 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde Sassuolo ile pazarlık masasına oturacak.

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TRABZONSPOR DA iLGiLENiYOR

Üst seviyede yerli futbolcu rotasyonunun dar olması nedeniyle transferin gözdeleri arasında yer alan Kaan Ayhan’la Trabzonspor da ilgileniyor.

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#Galatasaray#Kaan Ayhan#Transfer

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