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Son dakika: Pirlo'nun Fatih Karagümrük'e ilk transferi Galatasaray'dan! Emir Tintiş'ten olay açıklama...

#Emir Tintiş#Fatih Karagümrük#Galatasaray
Son dakika: Pirlonun Fatih Karagümrüke ilk transferi Galatasaraydan Emir Tintişten olay açıklama...

Teknik direktörlük görevine Andrea Pirlo'yu getiren VavaCars Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan transfer yaptı. 18 yaşındaki Emir Tintiş, Galatasaray'a veda açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna İtalyan Andrea Pirlo'yu getiren VavaCars Fatih Karagümrük, Galatasaray U19 takımında forma giyen sol bek Emir Tintiş'i transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "18 yaşındaki sol bek Emir Tintiş'i renklerimize bağladık. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile U-19 Elit Gelişim Ligi şampiyonluğu yaşayan Emir Tintiş, çeşitli yaş gruplarında da birçok kez Milli formayı terletme başarısı gösterdi. Yeni transferimiz Emir Tintiş'e hoş geldin diyor, Karagümrük forması altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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PIRLO'NUN İLK TRANSFERİ

Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'yu göreve getirdikten sonra ilk transferini Galatasaray U19 takımından yaparak dikkat çeken bir hamleye imza attı.

Galatasaray U19 takımı ile Elit Gelişim Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Emir Tintiş, çıktığı 30 maçta 8 gol atıp 5 de asist yaptı.

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Son dakika: Pirlonun Fatih Karagümrüke ilk transferi Galatasaraydan Emir Tintişten olay açıklama...

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EMİR TİNTİŞ'TEN SERZENİŞ: GALATASARAY'DA KONTRAT TALEBİM CEVAPSIZ KALDI

Galatasaray'a veda paylaşımı yapan 18 yaşındaki Emir Tintiş, profesyonel sözleşme talebinin kulüp tarafından cevapsız bırakıldığını ifade etti.

Sevgili Galatasaraylılar,Yıllardır formasını terleterek ilk günden beri kendimi geliştirmeye adadığım takımımızda U19 takımına kadar yükseldim. Kendi yaş kategorimde hem milli takımda hem de kulübümüzde hep daha iyi bir performans göstermeye çalıştım.Şimdi sonunu hiç böyle tahmin etmediğim bir ayrılık yaşıyorum. Tek isteğim olan profesyonel kontrat talebim uzun zamandır kulübüm tarafından cevapsız bırakıldı ve herhangi bir resmi teklif tarafıma iletilmedi. Kariyerimi de düşünmek zorunda olduğum için şimdi kalbim buruk bir şekilde sizlere veda ediyorum. Gelişimimde ve bu günlere gelmemde üzerimde emekleri bulunan hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve kulüp personeline çok teşekkür ederim. Üzerimdeki emeklerinizi asla unutamam.Benim için kalbimde yeriniz her zaman çok farklı olacak. Hoşça kalın. Sevgi ve saygılarımla.

Emir Tintiş

 

DINAMO KIEV MAÇINDA A TAKIM FORMASINI GİYMİŞTİ

Galatasaray U19 takımının geleceği parlak isimlerinden görülen Emir Tintiş, Sarı-kırmızılı takımın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Nef Stadyumu'nda oynadığı özel maçta ilk kez A takım formasını giymişti.

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Emir, maçtan sonra yaptığı paylaşımda; 5 senedir bünyesinde bulunduğum, altyapıya geldiğim günden beri hayalini kurduğum Galatasaray A takımımızla ilk maçıma çıkmanın gururunu yaşadım. Bana güvenen hocama ve üstümde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Daha nicelerine..." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Pirlonun Fatih Karagümrüke ilk transferi Galatasaraydan Emir Tintişten olay açıklama...

"MENAJERLER YURT DIŞINA GÖTÜRMEYE ÇALIŞIYOR"

Emir Tintiş'i Galatasaray'a kazandıran antrenör Emrah Bayraktar, yakın zamanda Spor Arena Youtube kanalıuna verdiği röportajda Emir Tintiş ve Jankat Yılmaz'ın menajerleri tarafından yurt dıışna götürülmek istendiğini söylemişti. Galatasaray'dan profesyonel sözleşme alamayan Emir Tintiş, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'e imza attı.

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EMRAH BAYRAKTAR'IN KONUĞUMUZ OLDUĞU VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FATİH KARAGÜMRÜK İÇİN SOSA İDDİALARI VAR

Sabah'ın haberine göre Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Andrea Pirlo, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa'nın transferini değerlendirmeye aldı.

36 yaşındaki Arjantinli yıldızın ismi, menajerler aracılığıyla yönetimin önüne geldi.

Fenerbahçe'den ayrılan Sosa'nın İstanbul'da kalmak istediği ve İstanbul kulüpleriyle görüşmeler yaptığı belirtildi.

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#Emir Tintiş#Fatih Karagümrük#Galatasaray

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