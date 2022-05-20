Son dakika: Galatasaray'ın Antalyaspor kadrosu açıklandı! Arda Turan ve 6 isim yok...

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 38. ve son haftasında bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maç kadrosu açıklandı.

Omar Elabdellaoui, Alpaslan Öztürk, Olimpiu Morutan, Inaki Pena, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli kadrosa yer almadı.

Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde:

ANTALYASPOR'dA NURİ ŞAHİN BİR REKORUN DAHA PEŞİNDE

Süper Lig’de son 15 maçını kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, bu akşam oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı beyazlıların, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde Futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde yaptığı antrenmnalara sakatlıkları bulunan Admir Mehmedi ve Harun Alpsoy katılmadı.

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Fraport TAV Antalyaspor, geride kalan 37 hafta sonunda 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 yenilgi ile 58 puan toplamayı başardı. Kırmızı beyazlı ekip, Galatasaray maçında bir puan dahi alması durumunda 55 yıllık kulüp tarihinde 26 sezon yer aldığı Süper Lig’de bir sezonda en çok puan topladığı sezonu tamamalaycak. Akdeniz temsilcisi, bu sene, 2016- 2017 sezonunda Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 34 hafta sonunda 58 puanla 5’inci sırada tamamladığı sezonu yakalama başarısı gösterdi.

Antalyaspor futbol sorumlusu Nuri Şahin, takımın başına gelmesinin ardından kulüp tarihine ismini altın harflerle yazdırmaya başladı. Şahin, bu sezon Antalyaspor tarihinde Süper Lig’de 15 maçlık en uzun yenilmezlik serisi, 8 maçlık deplasmanda yenilmezlik rekorlarını kırma başarısı gösterdi. Genç teknik direktör, Galatasaray maçında bir sezonda en çok puan toplayan teknik direktör olmayı hedefliyor.