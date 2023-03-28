Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Süper Lig#Borç
Son Dakika: Galatasarayı bekleyen büyük tehlike
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 09:31

Süper Lig'de bu sezon zirvede yer alan ve yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Galatasaray'ı maddi olarak büyük bir tehlike bekliyor. Sarı Kırmızılı ekip ciddi bir borç yükü ile karşı karşıya.

Haberin Devamı

Süper Lig'in zirvesinde yer alan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark atan Galatasaray'da tehlike çanları çalmaya başladı.

Fanatik'in haberine göre; transferler ve yapılan projelerle gündem olan Sarı Kırmızılı ekibin yönetimini bu kez ciddi bir borç yükü beklemekte.

DURSUN ÖZBEK VE YÖNETİMİNİ BEKLEYEN ZORLU SINAV

Geçtiğimiz cumartesi günü yıllık olağan genel kurulun gerçekleştiği Galatasaray'da 31 Aralık 2022 itibarıyla net borç 4.6 milyar TL olarak açıklandı. Kongrede ibra problemi yaşamayan ve tüm üyelerin desteğini alan Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimin asıl sınavı şimdi başlıyor.

Çünkü kulübü nisan ayı içinde 400 milyon TL'yi bulan ödemeler bekliyor. Özbek ve kurmayları borçları kapatmak için harıl harıl kaynak arıyor. Yıldızlarla dolu mevcut kadro için 43 milyon Euro'luk bonservis yükümlülüğüne girildi. Nisan ayına ertelenmiş bonservis taksitlerinin yanı sıra futbol takımının birikmiş alacakları kapatılacak.

Haberin Devamı

EYLÜL AYINDA YENİ TESİS AÇILACAK

FIFA'ya açtığı davayı kazanan Feghouli'ye ödenecek 1.6 milyon Euro tazminatla birlikte kısa vadeli borç yükü 400 milyon TL'yi buluyor. Yönetim, futbol takımı ile birlikte faaliyetlerine başladığı projelerine de tam mesai harcıyor. Mecidiyeköy'deki Leo-Rezidences projesini tamamlayacak kulüp, ayrıca eylül ayına kadar Kemerburgaz'daki yeni tesisini açacak ve inşaat maliyetleri için de kaynak aramaya başladı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Süper Lig#Borç

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

#Meteoroloji
Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin! İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

#Sağlık
Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

#İsmail Köksal Engür