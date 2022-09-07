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Son dakika: Galatasaray'dan Yusuf Demir sürprizi! Anlaşma sağlandı

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#Transfer#Galatasaray#Yusuf Demir
Son dakika: Galatasaraydan Yusuf Demir sürprizi Anlaşma sağlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 17:48

Transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala Galatasaray'dan sürpriz bir transfer daha! Mauro Icardi ve Mathias Ross transferlerini açıklaması beklenen Sarı-kırmızılı kulüp, geçen sezon kiralık olarak Barcelona'da forma giyen Yusuf Demir'i kadrosuna katıyor.

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Galatasaray, transfer döneminin sonuna doğru sıcak saatler geçiriyor. DHA'nın haberine göre Galatasaray, bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılar, 1 aydır gizlice yürüttüğü transferde mutlu sona ulaştı. İlk etapta 10 milyon Euro talep edilen Yusuf Demir'in bonservisi için Rapid Wien ile 6 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı. Galatasaray, 19 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yusuf Demir geçen sezonun ilk yarısında Barcelona'da kiralık olarak forma giymişti.

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#Transfer#Galatasaray#Yusuf Demir

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