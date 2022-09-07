Son dakika: Galatasaray'dan Yusuf Demir sürprizi! Anlaşma sağlandı

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Galatasaray, transfer döneminin sonuna doğru sıcak saatler geçiriyor. DHA'nın haberine göre Galatasaray, bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'i kadrosuna kattı.



Sarı-kırmızılılar, 1 aydır gizlice yürüttüğü transferde mutlu sona ulaştı. İlk etapta 10 milyon Euro talep edilen Yusuf Demir'in bonservisi için Rapid Wien ile 6 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı. Galatasaray, 19 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yusuf Demir geçen sezonun ilk yarısında Barcelona'da kiralık olarak forma giymişti.