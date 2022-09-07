Son Dakika: Galatasaray transferi bitirdi! Mathias Ross bu akşam İstanbul'da...

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Aalborg'dan Mathias Ross'u kadrosuna kattı.

Danimarka basınında çıkan haberlere göre; Aalborg ile Galatasaray arasında anlaşma sağlandı. Takım kaptanlığı da yapan genç oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a çıktı.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; yetenekli oyuncu bugün saat 19.50'de İstanbul'a gelecek.

Galatasaray'ın Aalborg'a yaklaşık 1,5 milyon euro bonservis ödeyeceği öne sürüldü.

KAAN AYHAN OLMADI

Galatasaray, Kaan Ayhan transferinde Sassuolo ile anlaşma sağlayamadı. Oyuncu tarafı ile anlaşan Sarı-Kırmızılılar, Sassuolo’yu ikna edemedi. Kaan'ın bonservisi için son olarak 4.5 milyon euro teklif eden Galatasaray, 6 milyon euroda direten Sassuolo'yu ikna edemedi. Milli futbolcu kariyerine Serie A ekibinde devam edecek.