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Son Dakika: Galatasaray transferi bitirdi! Mathias Ross bu akşam İstanbul'da...

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#Transfer#Galatasaray#Mathias Ross
Son Dakika: Galatasaray transferi bitirdi Mathias Ross bu akşam İstanbulda...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 14:43

Galatasaray, Danimarka temsilcisi Aalborg BK forması giyen 21 yaşındaki stoper oyuncusu Mathias Ross'u transfer etti.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Aalborg'dan Mathias Ross'u kadrosuna kattı.

Danimarka basınında çıkan haberlere göre; Aalborg ile Galatasaray arasında anlaşma sağlandı. Takım kaptanlığı da yapan genç oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a çıktı.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; yetenekli oyuncu bugün saat 19.50'de İstanbul'a gelecek.

Galatasaray'ın Aalborg'a yaklaşık 1,5 milyon euro bonservis ödeyeceği öne sürüldü.

KAAN AYHAN OLMADI

Galatasaray, Kaan Ayhan transferinde Sassuolo ile anlaşma sağlayamadı. Oyuncu tarafı ile anlaşan Sarı-Kırmızılılar, Sassuolo’yu ikna edemedi. Kaan'ın bonservisi için son olarak 4.5 milyon euro teklif eden Galatasaray, 6 milyon euroda direten Sassuolo'yu ikna edemedi. Milli futbolcu kariyerine Serie A ekibinde devam edecek. 

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#Transfer#Galatasaray#Mathias Ross

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