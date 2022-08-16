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Son dakika: Galatasaray'dan Nelsson'u isteyen Sevilla'dan sürpriz karar! 20 milyon euro...

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#Transfer#Nelsson#Sevilla
Son dakika: Galatasaraydan Nelssonu isteyen Sevilladan sürpriz karar 20 milyon euro...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 12:25

Marcao'nun ardından Galatasaray'dan Victor Nelsson'u da isteyen Sevilla, Sarı-kırmızılı yönetimin 20 milyon eurodan aşağı inmemesi üzerine hedefini değiştirdi. La Liga ekibi yeni stoperine imzayı attırmak üzere.

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Galatasaray'dan Marcao'yu bonuslarla birlikte 15 milyon euro karşılığında transfer eden Sevilla, son haftalarda Sarı-kırmızılı kulüple Victor Nelsson için pazarlık içerisindeydi. Nelsson için de Marcao için çıktıkları bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk teklif yapan Sevilla, Galatasaray'ın 20 milyon eurodan az bir teklifte masaya oturmama kararını kıramamış ve görüşmeler tıkanmıştı.

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DURSUN ÖZBEK: TEKLİF İSTEDİĞİMİZ GİBİ DEĞİL

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1-0 kaybedilen Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamada; "Nelsson ile ilgili Sevilla’nın teklifi var masada. İstediğimiz rakam değil. Dolayısıyla istediğimiz rakam gelmediği sürece satmayı düşünmüyoruz. Önemli bir oyuncumuz, bekleyeceğiz. Takımın önemli bir oyuncusunu istediğimiz rakam gelmezse satmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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SEVILLA NELSSON'UN ALTERNATİFİNİ BULDU: 20 MİLYON EURO

Galatasaray'ın 20 milyon eurodan aşağı inmemesi üzerine alternatiflere yönelen Sevilla, gözünü Bayern Münih forması giyen 20 yaşındaki Fransız stoper Tanguy Nianzou'ya çevirdi.

Transfer döneminin fenomen gazetecisi Fabrizio Romano'ya göre Nianzou ile anlaşan Sevilla Bayern Münih ile görüşmelerini sürdürüyor. Alman devinin 20 milyon euro bonservis bedeli istediğini belirten Romano, transferin kısa süre içerisinde tamamlanacağını iddia etti.

PSG altyapısında yetişen Nianzou, 2020 yazında bedelsiz olarak Bayern Münih'e imza atmıştı. Fransız stoperin poiyasa değeri 9 milyon euro.

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#Transfer#Nelsson#Sevilla

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