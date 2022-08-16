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Son dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu’na büyük jest! Yüzde 57 zam yapılacak

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#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Dursun Özbek
Son dakika: Galatasarayda Kerem Aktürkoğlu’na büyük jest Yüzde 57 zam yapılacak
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 07:00

Galatasaray, ilk 11’in değişmez ismi olan Kerem Aktürkoğlu’nun moral ve motivasyonunu yükseltmek için ekstra zam yapma kararı aldı. Takımın en kazanan oyuncuları arasında yer alan genç futbolcuyla bu ay içerisinde yeni sözleşme imzalanacak.

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Galatasaray, Yunus Akgün’ün ardından Kerem Aktürkoğlu’nun da ücretinde iyileştirme yapma kararı aldı. Geçen sezon gösterdiği performansla sarı kırmızılı takıma en çok katkı yapan hücum oyuncusu olan Kerem’in sezonluk ücretine tıpkı Yunus’ta olduğu gibi ciddi miktarda zam yapılacak.

2020 yılında bedelsiz gelmişti

Bu sezon 8 milyon TL garanti para alan Kerem Aktürkoğlu’nun ücretine yüzde 57 zam yapılarak 14 milyon TL’ye çıkarılacak. Sarı kırmızılı kulübe 2020 Eylül’ünde bedelsiz olarak gelen 24 yaşındaki futbolcu, 2021 Aralık’ında toplam 45 milyon TL karşılığında 5 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

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Bu ay yeni sözleşme yapılacak

İlk 11’in değişmez ismi olan ve Avrupa kulüplerinin takibi altında bulunan Kerem Aktürkoğlu ile bu ay içinde masaya oturularak yeni mukavele yapılması planlanıyor. Yönetim bu sayede genç futbolcunun moral ve motivasyonunu daha da yükseltmeyi hedefliyor.

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#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Dursun Özbek

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