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Son dakika: Galatasaray, Andrea Belotti için gözünü kararttı! İtalyan yıldız için karar haftası... | Transfer haberi

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#Transfer#Galatasaray#Belotti
Son dakika: Galatasaray, Andrea Belotti için gözünü kararttı İtalyan yıldız için karar haftası... | Transfer haberi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 20:20

Forvet hattına Seferovic ve Dries Mertens'i katan Galatasaray, Andrea Belotti'yi transfer etmek isterken İtalyan yıldızın Roma ile sürdürülen görüşmelerin uzaması sonrası diğer alternatiflere yöneleceği kaydedildi.

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Transfer döneminde son olarak kadrosuna Dries Mertens ve Lucas Torreira gibi iki yıldız ismi katan Galatasaray, Seferovic'in ardından bir santrfor daha almanın hesaplarını yapıyor. 

Birçok isimle transfer görüşmeleri gerçekleştiren Galatasaray, İtalya'dan Andrea Belotti'yi kadrosuna katmak isterken yeni gelişmeler yaşanıyor. 

MOURINHO ÇOK İSTİYOR

Galatasaray, İtalyan golcü için tüm olanaklarını kullanırken Mourinho'nun isteği sonrası Roma da girişimlerini sürdürüyor. 

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Roma ve Nice'in transfer etmek istediği Andrea Belotti'nin geleceği için belirleyici bir haftaya girildi.

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BELOTTI İÇİN KARAR HAFTASI

Haberde, Andrea Belotti için öncelikli takımın Roma olduğu kaydedilirken oyuncunun transferi için Shomurodov ya da Felix'in satılması gerektiği ifade edildi.

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Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştiren 28 yaşındaki golcünün bu hafta karar vermesi beklenirken diğer teklifleri de değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

ERDEN TİMUR İTALYA'YA GİDİYOR

Galatasaray'ın transfer için yeni adımlar atmak istediği aktarılırken Erden Timur'un İtalyan yıldızı ikna etmek için İtalya'ya gitmeye hazırlandığı belirtildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Andrea Belotti ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmeyi planlayan Erden Timur'un oyuncuya yıllık 6 milyon Euro artı imza bonusu içeren 4 senelik bir sözleşme teklif edeceği iddia edildi.

"LİSTEMİZDE OLAN BİR OYUNCU"

Giresunspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında Belotti transferine ilişkin konuşan Okan Buruk, "Transfer hep konuşuyoruz. Bizim için de rakipler için de sabır istiyor. Bizden oyuncu isteyenler için de böyle. Kulübün Nelsson ile olan tavrı belli. Büyük bir para olmadığı sürece bırakmak istemiyor. Belotti daha önce listemizde olan bir oyuncu. Ancak oyuncu kendi ülkesinde kalmayı düşünüyor gibi. O konuda bir gelişme yok" açıklamasını yapmıştı.

44 kez İtalya Milli Takımı forması giyen 28 yaşındaki Belotti, ilk 11'deki yerini geri alabilmek için düzenli oynayacağı ve hedefleri olan bir takıma imza atmak istiyor.

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#Transfer#Galatasaray#Belotti

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