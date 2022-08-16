Son Dakika: Napoli'de Kim Min Jae ilk maçında mest etti! Eljif Elmas ise şaşırttı...

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İtalya Serie A ilk haftasında Napoli deplasmanda Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. Stadio Marc'Antonio Bentegodi'de oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 5-2 gibi farklı bir skorla Napoli oldu.

Ev sahibi ekip, 29. dakikada Kevin Lasagna'nın golüyle 1-0 öne geçti. Napoli'nin bu gole yanıtı gecikmedi ve yeni transfer Khvicha Kvaratskhelia, 37. dakikada skora denge getirdi.45+1. dakikada sahneye çıkan Victor Osimhen ise Napoli'yi 2-1 öne geçirdi ve soyunma odasına bu skorla gidildi.

ÇILGIN MAÇTA TAM 7 GOL ATILDI

Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan taraf yine ev sahibi takım oldu. Faraoni'nin ortasına iyi yükselen Thomas Henry, 48. dakikada skoru 2-2'ye getirdi. Kronometreler 55'i gösterdiğinde bu kez Piotr Zielinski, Kvaratskhelia'nın asistinde Napoli'yi 3-2 öne taşıdı.

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Karşılaşmanın kalan bölümlerinde gol sevinci yaşayan tek takım Napoli oldu. 65. dakika oynanırken Mario Rui'nin asistinde Lobotka farkı ikiye yükselterek skoru 4-2 yaptı. 79. dakikada gol perdesini kapatan Politano ise müsabakanın skorunu belirledi: 5-2.

ELJIF ELMAS YEDEK BAŞLADI

Hellas Verona maçına yedek kulübesinde başlayan Eljif Elmas, 68. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın yerine oyuna dahil oldu. 22 dakika sahada kalan yetenekli oyuncu, 12 kez topla buluştu.

Sahada kaldığı süre boyunca 10 pas yapan Eljif Elmas, bu paslarda 8 isabet bularak %80 isabetli pas yüzdesi yakaladı. Girdiği hiçbir ikili mücadeleyi kazanamayan ve yalnızca 1 kez pas arası yapan 22 yaşındaki Makedon yıldız, takımına başka bir istatistik kaleminde katkı sağlayamadı.

PERDEYİ AÇAN GOLÜN ASİSTİ KORAY GÜNTER'DEN

Hellas Verona forması giyen Koray Günter ise Napoli karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. 90 dakika sahada kalan Günter, 44 kez topla buluştu. Toplamda yaptığı 30 pasta %66.7 pas isabet yüzdesi yakalayan 28 yaşındaki futbolcu, 29. dakikada Kevin Lasagna'nın kaydettiği golün asistine imza attı.

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Napoli kalesinde zaman zaman tehlike yaratan Koray Günter, ceza sahası içinden 2 kez kaleyi yokladı ancak 2 şutu da isabetli olmadı. Girdiği 10 ikili mücadeleden 4'ünü kazanan deneyimli oyuncu, 2 kez parası yaptı ve 4 kez de tehlikeli pozisyon savuşturdu. Günter, mücadeleyi 1 top kapmayla tamamladı.

KIM MIN JAE İLK MAÇINDA ŞOV YAPTI

Serie A kariyerinde ilk maçına çıkan Kim Min-Jae, Verona - Napoli karşılaşmasında en fazla topla buluşan ve en fazla isabetli pas veren oyuncu oldu. Maça ilk 11'de başlayan yetenekli savunmacı, 90 dakika sahada kaldı.

Hellas Verona karşısında toplamda 94 kez topla buluşan Güney Koreli stoper, 72 isabetli pas yaparak %90 gibi yüksek bir pas isabet yüzdesi yakaladı. 8 sahipsiz kazanırken, 2 kez de pas arası yapan Kim Min Jae, girdiği 7 ikili mücadeleden de 5'ini kazanmayı bildi.

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Güney Koreli savunmacı ayrıca karşılaşmanın uzatma bölümlerinde sarı kart gördü.

KIM MIN JAE'NİN VERONA MAÇINDAKİ İSTATİSTİKLERİ

Topla buluşma: 94

İsabetli pas: 72

İsabetli pas yüzdesi: %90

İkili mücadele: 5/7

Pas arası: 2

Sahipsiz top kazanma: 8





İTALYANLAR MEST OLDU

Karşılaşma esnasında ve sonrasında Kim Min Jae hakkında paylaşımlarda bulunan Napoli taraftarları, Güney Koreli futbolcunun ne kadar doğru bir transfer hamlesi olduğu görüşünde birleşti.

LUCIANO SPALLETTI, KIM MIN JAE İÇİN NELER DEDİ?

Napoli teknik direktörü Luciano Spalletti, Fenerbahçe'den 18 milyon euro'ya transfer ettikleri Kim Min Jae'nin mükemmel teknik yeteneğe ve taktiksel farkındalığa sahip karizmatik bir oyuncu olduğunu söyledi.

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Başarılı teknik adam, "Kim Min Jae, mükemmel teknik yeteneğe ve taktiksel farkındalığa sahip karizmatik bir oyuncu. Liderlik karakterini gösterdi. Savaşçı ve havadan da güçlü." ifadelerini kullandı.