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Son Dakika: Galatasaray'dan kiralık giden Valentine Ozornwafor ölümden döndü! İki kez bilincini kaybetti...

#Valentine Ozornwafor#Yumruk#Bilinç
Son Dakika: Galatasaraydan kiralık giden Valentine Ozornwafor ölümden döndü İki kez bilincini kaybetti...

Galatasaray'dan Sporting Charleroi'ya kiralanan Valentine Ozornwafor, Saint-Gilloise maçında rakibi Dante Vanzeir ile girdiği ikili mücadele sonrasında adeta ölümden döndü.

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Sporting Charleroi'ya kiralık olarak gönderdiği Valentine Ozornwafor, Saint-Gilloise maçında rakip oyuncudan gelen yumruk nedeniyle bilincini kaybetti.

22 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 46. dakikasında rakip oyuncu Dante Vanzeir ile girdiği ikili mücadele sonrasında adeta ölümden döndü. Dante Vanzeir, ikili mücadele esnasında Ozornwafor'un boynuna yumruk attı. Nijeryalı oyuncu, yediği yumrukla baygınlık geçirdi ve iki kez bilincini kaybetti.

Apar topar hastaneye kaldırılan Valentine Ozornwafor'a yapılan tetkik ve tedavilerin ardından durumunun iyi olduğu ve gözlem altında kalacağı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Savunmacımız Valentine Ozornwafor hakkındaki ilk haberler güven verici. Sahada iki kez bilincini kaybettikten sonra bilinci açıldı. Sarsıntı protokolüne göre gözlem altında kalacak." mesajı herkesi rahatlattı.

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#Valentine Ozornwafor#Yumruk#Bilinç

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