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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, transfer döneminin sona ermesine saatler kala tarihi bir transfer operasyonuna imza attı. Sarı kırmızılı ekip, dünyaca ünlü transferleri arka arkaya açıkladı ve gece yarısı İstanbul'a arka arkaya uçaklar indi.

Yabancı transferinde açılışı Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Leo Dubois ile yapan, ardından Lucas Torreira ve Dries Mertens’i kadrosuna katan sarı kırmızılılar, dün gece Mauro İcardi’yi duyurduktan sonra Avrupa’dan dört transfer daha yaptı.

Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği PSG'nin golcüsü Mauro Icardi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

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İSTANBUL'A GELDİ

Geçtiğimiz hafta Miami’de ailece tatil yapan Arjantinli yıldız, hafta başında Paris’e geçti. Dünyaca ünlü futbolcu, son prosedürlerin halledilmesinin ardından Galatasaray’ın göndereceği özel uçakla İstanbul’a iniş yaptı.

ICARDI'NİN İLK SÖZLERİ

Uçaktan indikten sonra GS TV'ye açıklamalarda bulunan Icardi, "Daha buraya gelmeden taraftarların ilgisi inanılmazdı. Dışarı çıkıp taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Uçakta üçlü çektirmeyi bana anlattılar. Çocuklar da öğrendi dışarıda deneyeceğiz." şeklinde konuştu.

TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Taraftara üçlü çektirdikten sonra da açıklama yapan Arjantinli yıldız, "Çok heyecanlıyım, burada inanılmaz bir ortam var. Şimdilik bir seneliğine geldim, sonrasına bakacağız. İki aydır Erden Timur ile konuşuyoruz. Kulüp için sürecin zor olduğunu biliyorum. Sonunda buradayım" ifadelerini kullandı.

3 MİLYON EURO MAAŞ

Galatasaray, PSG’den bedelsiz olarak kiralayacağı Icardi’nin maaşının 3 milyon Euro’luk kısmını ödeyecek ancak sarı kırmızılı ekipten bu konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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YUSUF DEMİR VE MATHIAS ROSS İSTANBUL'A İNDİ

Transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala Galatasaray'dan üst üste transfer hamleleri geldi. Sarı-kırmızılılar, Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. İki oyuncu da İstanbul'a geldi. Galatasaray, Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen transferlerini KAP'a bildirdi.

5 MİLYON EURO BONSERVİS

Sarı kırmızılılar, Avusturya futbolunun yıldız adayları arasında yer alan Yusuf Demir’i de kadrosuna kattı. Bonservisi Rapid Wien’de olan 19 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen yıl kiralık olarak Barcelona’da forma giymişti. Galatasaray, Yusuf Demir’in bonservisi için 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

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Galatasaray'dan KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel Futbolcu Yusuf Demir'in Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve Kulübü SK Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Avusturya A Milli Takımı’nda 4 kez oynayan Yusuf Demir bu sezon Rapid Wien formasıyla 5 resmi maça çıkıp 1 gol attı.

MATHIAS ROSS İÇİN 1.2 MİLYON EURO

Danimarka'nın Aalborg takımında forma giyen Mathias Ross, bonservisiyle alındı. 21 yaşındaki stoper için 1.2 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Ross bu sezon 8 haftası geride kalan Danimarka Ligi’nde tüm maçlarda ilk 11’de sahaya çıkarken 1 gol atmayı başardı. Oynamaya hazır olan genç futbolcunun, Marcao’nun gidişinden sonra büyük sorunlar yaşayan savunmaya hemen monte edilmesi bekleniyor.

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KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen'in Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve Kulübü Aalborg BK ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

RASHICA BEDELSİZ KİRALANDI

Galatasaray'da günün ikinci sürpriz transferi Milot Rashica oldu. 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bir sezonluğuna bedelsiz olarak İngiltere Championship takımı Norwich City’den kiralandı. Norwich, Kosovalı futbolcuyu geçen yıl Werder Bremen’den 11 milyon Euro’ya transfer etmişti. Bu sezon 5 resmi maçta oynayıp 1 gol atan Milot Rashica, Kosova Milli Takımı’nda 43 karşılaşmada görev yapıp 8 gol kaydetti. Rashica’nın da her an oynamaya hazır olduğu bildirildi.

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Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın Kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve Kulübü Norwich City Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

JUAN MATA İLE 1 YILLIK ANLAŞMA

Galatasaray, transferde günün en büyük sürprizini akşam saatlerinde yaptı. Valencia, Chelsea ve Manchester United’da toplam 9 şampiyonluk kazanan ve İspanya Milli Takımı ile 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonluğu kupalarını kaldıran Juan Mata ile 1 yıllık anlaşma yapıldı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

9 sezon forma giydiği Manchester United’dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki Mata’ya 1.8 milyon Euro ödenecek. Mata, tüm kariyeri boyunca 632 maçta oynayıp 138 gol, 157 asist yaptı.

SIRADAKİ HEDEFLER JAMES RODRIGUEZ VE TRAORE

Mauro Icardi, Mathias Ross, Milot Rachica, Juan Mata ve Yusuf Demir’i dün kadrosuna katan Galatasaray kanatlar takviye için iki yıldızda yoğun bir mesai harcıyor.

Sarı kırmızılılar Al Rayyan Kulübü’nde forma giyen dünyaca ünlü futbolcu James Rodriquez ile de el sıkıştı. Katar ekibinden yıllık 6.5 milyon Euro maaş alan Kolombiyalı yıldızın ücretinin 3 milyon Euro’luk kısmını Galatasaray karşılayacak. Al Rayyan barı kırmızılıların teklifini kabul ederse James Rodriguez bugün öğle saatlerinde İstanbul’a getirilecek.

EVRAKLAR YETİŞİRSE TRANSFER EDİLECEK

Wolverhampton kulübü ile de Adama Traore için görüşmelerini yürüten Galatasaray, evrak işlemlerini de yetiştirip bu ismi de kadrosuna katmaya çalışıyor.

Geçen sezonu Barcelona’da kiralık olarak geçiren Traore 21 maçta 1 gol, 4 asistle oynarken bu sezon ise Wolves’da ligde 4 maçta sonradan oyuna dahil olup sadece 53 dakika sahada kalabildi.

KORAY DURKAL: DROGBA VE SNEIJDER KADAR BÜYÜK TRANSFER

Barcelona altyapısında yetiştikten sonra Sampdoria’ya transfer olan, ardından İnter ve PSG gibi dev kulüplerin formalarını giyen 29 yaşındaki Arjantinli golcü, kiralık olarak Galatasaray’da oynayacak.

Barcelona altyapısında yetişen Sampdoria’nın ardından Inter ve PSG gibi dev takımların formalarını giyen Arjantinli golcü Mauro Icardi artık Galatasaray’da. 2018 yılında 100 milyon Euro’luk piyasa değeri ile pek çok takımı peşinde koşturan Icardi, Wesley Sneijder ve Didier Drogba’nın ardından sarı kırmızılıların son dönemde yaptığı en büyük transfer oldu.

INTER'DE YILDIZLAŞTI

Profesyonel kariyerinde sadece 3 takımda forma giyen Mauro İcardi en iyi dönemini inter’de geçirdi. Barcelona alt yapısından gittiği Sampdoria’nın U19 takımında 30, A takımında 11 gol attıktan sonra inter’e transfer oldu. İtalyan ekibinin formasını 219 kez giyen 29 yaşındaki oyuncu, 124 gol atarken 29 da asist yaptı. Kariyerinde 203 golü bulunan İcardi, PSG’de 38 gol, 10 asist üretti. SPALETTi iLE ZiRVEYE ÇIKTI · PEK çok önemli teknik adamla çalışan İcardi, en iyi dönemini Luciano Spaletti ile yaşadı (73 maçta 46 gol). Roberto Mancini de ondan en çok verim alan teknik adamlardan oldu. Icardi, Mancini’nin yönetimi altında 66 maça çıktı ve 32 gol attı. 1993’te Arjantin/Rosario’da doğan İcardi, ailesinin iş durumu nedeniyle İspanya toprakları Kanarya Adaları’da büyüdü. Burada futbola başlayan İcardi, alt yaş kategorilerinde 500’den fazla gol attı.

3 MİLYON EUROYA ALINDI

G.Saray, Mauro İcardi için PSG’ye herhangi bir kira bedeli ödemeyecek. PSG’den yılda 8.2 milyon Euro alan Arjantinli futbolcunun ücretinin 3 milyon Euro’luk kısmını sarı kırmızılılar ödeyecek, geri kalan 5.2 milyon Euro Fransız ekibinin kasasından çıkacak.