Son Dakika: Fatih Terim için Mısır Milli Takımı iddiası!

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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Fatih Terim'e Mısır Milli Takımı'nın ilgisi olduğu belirtildi.

Burak Elmas döneminde Galatasaray ile yollarını ayıran Fatih Terim'e sürpriz bir talip çıktı. Mısır Milli Takımı deneyimli hocayı takımın başına getirmek istiyor.

Ajansspor'un haberine göre, Türk futbolunun gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörlerinden olan Fatih Terim'e Mısır Milli Takımı talip oldu.

Mısır, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal'e elenerek Katar'da düzenlenecek finallere katılamamıştı. Bu gelişmenin ardından Portekizli teknik direktör Carlos Queiroz ile yollar ayrılmıştı.