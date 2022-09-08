Son Dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Kim Min Jae, Liverpool'a sahayı dar etti... İngiliz futbol tarihine geçen mağlubiyet...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, A, B, C ve D gruplarında 8 maç oynandı. Bu müsabakalarda toplam 26 gol atıldı.

Gecenin ilk maçında Ajax, Rangers'ı 4-0 mağlup etti. 17'de Edson Alvarez'le 1-0 öne geçen Hollanda ekibi 32'de Berghuis ile farkı 2'ye çıkardı. 33'te Mohammed Kudüs skoru 3-0'a getirirken maçın sonucunu 80'de Steven Bergwijn söyledi: 4-0.

KIM MIN JAE OYNADI, LIVERPOOL DAĞILDI

A Grubu'nun diğer maçında Liverpool, Napoli'ye konuk oldu. Napoli'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Kim Min Jae, Liverpool karşısında 90 dakika sahada kaldı. Sahadan 4-1 galip ayrılan ev sahibi ekibin gollerini Peter Zielinski (2), Anguissa ve Simeone kaydetti. Liverpool'da fileleri Luis Diaz havalandırdı. Öte yandan Napoli'den Osimhen bir penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

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İNGİLİZ FUTBOL TARİHİNE GEÇEN MAĞLUBİYET

Liverpool ayrıca 2003-04 sezonunda Arsenal'ın Inter'e 3-0 mağlup olmasının ardından bir İngiliz takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki sezonun ilk mücadelesinde aldığı en ağır yenilgiyi yaşadı.

LIVERPOOL'A SAHAYI DAR ETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk maça Liverpool karşısında çıkan Kim Min-Jae, girdiği ikili mücadelelerin tamamını kazandı.

Topla buluşma: 50

İsabetli pas: 29

Pas %: 83

İkili mücadele: 4/4

Top kapma: 3

Pas arası: 2





ATLETICO 90+11’DE KAZANDI



B Grubu’nda Atletico Madrid ile Porto’nun karşılaşmasında goller duraklama dakikalarında geldi. Atletico Madrid 90+2’de Hermoso ile 1-0 öne geçti. Porto ise 90+6’da Uribe’nin penaltısıyla 1-1’i yakaladı. Dakikalar artık 90+11’yi gösterdiğinde İspanyollar büyük sevinç yaşadı. Greizmann oyuna sonradan girdiği maçta Atletico’yu 2-1’lik zafere taşımayı bildi. Şampiyonlar Ligi tarihinde duraklama dakikaları üç gole sahne olan iki maç da Atletico ile Porto arasında oynandı.

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Grubun diğer maçında ise Club Brugge, sahasında Bayer Leverkusen’i Sylla’nın 42. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

BARÇA, VIKTORIA PLZEN'İ 5'LEDİ

C Grubu mücadelesinde Barcelona, Viktoria Plzen'i 5-1 mağlup etti. 13. dakikada Kessie ile 1-0 öne geçen Katalan ekibi 34'te Lewandowski'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekip 44'te Sykora ile yanıt verdi ve fark 1'e indi. İlk yarıda skoru Lewandowski belirledi: 3-1. Polonyalı yıldız 67'de hat-trick yaparken 71'de sahne alan Ferran Torres, 5-1'lik galibiyetin son golünü kaydetti.

LEWANDOWSKI TARİHE GEÇTİ

Barcelona'nın Bayern Münih'ten transfer ettiği Robert Lewandowski, Viktoria Plzen karşısında yaptığı hat-trickle tarihe geçti. Polonyalı santrfor, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde üç farklı takımın formasıyla hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Robert Lewandowski daha önce Borussia Dortmund ve Bayern Münih formalarıyla Devler Ligi'nde hat-trick yapmıştı.

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BAYERN MÜNİH HATA YAPMADI

Grubun diğer mücadelesinde Bayern Münih, Inter'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bayern Münih'in gollerini Leroy Sane ile D'Ambrosio (KK) kaydetti. Inter kalecisi Onana yaptığı 11 kurtarışla farkı önledi.

SPORTING ZORLANMADI

UEFA Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Eintracht Frankfurt, Sporting Lizbon'la karşı karşıya geldi. D Grubu'nun ilk haftasında oynanan müsabaka konuk takımın 3-0'lık galibiyetiyle tamamlandı. Sporting Lizbon'da fileleri Marcus Edwards, Francisco Trincao ve Nuno Santos havalandırdı.

TOTTENHAM SONRADAN AÇILDI.

Devler Ligi'nde gecenin son maçında Tottenham ile Marsilya karşı karşıya geldi. Marsilya'da Chancel Mbemba, 47. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Tottenham'ın golleri 76 ve 81. dakikalarda Richarlison'dan geldi.