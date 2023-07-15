Son dakika: Galatasaray'dan Beşiktaş'a Halil Dervişoğlu çalımı! İmza için İstanbul'a gelecek...

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Galatasaray ile Beşiktaş, günlerdir Halil Dervişoğlu için transfer yarışındaydı. Uzun zamandır Beşiktaş'ın ilgilendiği Halil Dervişoğlu transferinde bu hafta oldukça hareketli geçti.

DÜN AKŞAM BEŞİKTAŞ'TAYDI

Galatasaray geçtiğimiz günlerde devreye girmişti. Dün akşam çıkan haberlerde Halil Dervişoğlu'nun Beşiktaş ile maaş konusunda anlaşmaya vardığı ve Siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalamak için İstanbul'a geleceği belirtilmişti.

"HALİL'E ULAŞAMIYORUZ"

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin konuştuğu Beşiktaş'tan bazı isimler; 'Anlaşmaya vardığımız Halil Dervişoğlu'na dün geceden beri ulaşamıyoruz' dediler.

GALATASARAY ÇALIMI ATTI

Galatasaray, Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Halil Dervişoğlu'nda yeniden devreye girerek transferi bitirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya vardı.

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Beşiktaş için İstanbul'a gelmesi beklenen Halil, Galatasaray için İstanbul'a gelip 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

BEŞİKTAŞ'A 'UÇAK BİLETİMİ ALIN, GELİYORUM' DEDİ, GALATASARAY İLE ANLAŞTI

Hürriyet Gazetesi Beşiktaş muhabiri İsmail Er, Halil Dervişoğlu'nda dün akşamdan bu yana yaşanan gelişmeleri aktardı.

Dün gece Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ve Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı'yı arayarak 'Uçak biletimi gönderin, geliyorum.' dedi. Halil'in babası da oğlunun Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirti ancak Galatasaray peşin para verince Sarı-kırmızılı kulübü seçtiler. Beşiktaş, Halil'in menajerine sözleşmeyi dahi göndermişti. Uçak bileti diyaloğundan sonra Beşiktaş cephesi, Halil'e ulaşamadı.

Beşiktaş Yönetimi; 'Biz kendisine teklif yaptık. Önce kabul etti, uçak bileti istedi, sonra Galatasaray'dan para aldığını belirterek gelmeyeceğini söyledi.' şeklinde açıklama yaptı.

Beşiktaş, Halil için Brentford ile 600 bin euro bonservis ve sonraki satıştan %25 pay karşılığı anlaşmaya varmıştı. 1 milyon euro maaş isteyen futbolcuya ise son olarak 800 bin euro ödemeyi kabul etmişti. Galatasaray'ın teklifinin bunun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

ŞENOL GÜNEŞ: HALİL'DEN SOĞUDUM

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde kampta basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında Halil Dervişoğlu'nun transfer görüşmelerindeki tavrını eleştirmişti:

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"Halil, Beşiktaş ismini kullanıp arkasından kulübüyle pazarlık yaparsa olmaz. Güvenim sarsılırsa herkese soğuk bakarım. Halil'den de soğudum."

ÜÇÜNCÜ KEZ GALATASARAY'DA!

Daha önce iki kez Galatasaray formasını kiralık olarak giyen Halil Dervişoğlu, üçüncü kez Sarı-kırmızılı takıma katılacak. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Burnley forması giyen 23 yaşındaki oyuncu, 11 maça çıkıp 1 gol attı.