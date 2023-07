Kaan Ayhan: Türkiye'ye gelirsem Galatasaray'a gelirim diye karar vermiştim

Haberin Devamı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray’da başarılı defans oyuncusu Kaan Ayhan, kampta İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine çalışmalar, transfer süreci, hedefleri ve hayalleri hakkında açıklamalarda bulundu.



Hazırlıkların çok iyi gittiğini ifade eden Ayhan, "Hull City ile oynadık, burada da bir hazırlık maçı yaptık. İki maçı da iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Hatta Hull City bence galibiyetti, son 5 dakika bizi üzdü ama onun haricinde çok iyi geçiyor. Arkadaşlık, kalite, her şey üst seviyede. O yüzden biz çok mutluyuz" diye konuştu.



Oynadıkları iki hazırlık maçında performansını değerlendiren 28 yaşındaki futbolcu, "Önemli olan hazırlık maçları değil, lig maçları tabii ki. Benim adıma da iyi başlangıç olduğunu düşünüyorum. Takım arkadaşlarımla saha içinde daha çok süre geçirebildim. Birbirimize daha çok alıştık. Defansif anlamda da çok iyi işler yaptığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Benim için asıl süreç şimdi başlıyor"



Galatasaray’a transfer sürecini anlatan başarılı defans oyuncusu, "Kolay bir karar değildi. Kulübe baktığınızda kolay karardı ama şampiyonluğa giden bir takım, oturmuş bir takıma devre arasına gelmek bence çok zor bir iş. Bunu biliyordum. Bilerek bu kararı aldım. Ben Galatasaray'a şampiyonluk yolunda ne kadar yardım edebilirsem etmek istedim. Umarım benim de katkım olmuştur. Saha içinde istediğim gibi süre geçiremedim ama yine de takım olarak başarılı olduk. Bunun da devamı gelir inşallah. Bonservis de artık Galatasaray’da. Çok mutluyum. Benim için asıl süreç şimdi başlıyor” ifadelerini kullandı.

İlk günden beri takımla beraber olduğu için mutlu olduğunu aktaran Kaan Ayhan, “Özellikle defans oyuncusu olarak bazı mekanizmalara alışmanız gerekiyor. Bu süreci çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Beklentileri de kendi adıma ve kulüp adına arttırmak istiyorum" dedi.



"İnanılmaz bir gündü"



Kaan Ayhan, Süper Lig şampiyonluğu için ise, "İnanılmaz bir gündü. Kazandığımız bir derbiyle sezonu böyle kapatmak inanılmaz bir şeydi. O günden aklımda çok detaylar kalıyor ki, hala bazen o günleri düşünüyorum. Benim için ve herkes için o sezon geride kalmıştır. Biz ileriye bakıyoruz. Mümkün olduğu kadarıyla daha büyük başarıları tekrarlamak adına burada çalışıyoruz. İnşallah elimizden geldiği kadar başarırız" diye konuştu.



"23 numarayı bilerek seçtim"



Galatasaray’ın 23. şampiyonluğu ve geldiğinde de 23 numaralı formayı almasının hatırlatılması üzerine 28 yaşındaki futbolcu, "Benim favori numaram 5. O da Lucas Torreira’daydı. Birkaç alternatif vardı. Bu alternatiflerin arasında olan 23 numarayı bilerek seçtim. 2023’te 23. şampiyonluğu kutlamak adına hayaller kurdum. O yüzden bu kararı verdim. İhtimal de vardı, o yüzden öyle bir karar aldım. O numara ile inşallah devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaan Ayhan, sarı-kırmızılı forma ile Başakşehir’e karşı oynanan Türkiye Kupası maçında attığı ilk golü için, "Bir yandan o an çok önemliydi. Ali Sami Yen’de gol atmak Beklemediğim bir şeydi. Tabi ki duran toplarda kendimden beklentilerim var ama beklemediğim bir şeydi. Keşke maçta galibiyetle bitseydi. O zaman daha da güzel bir anı olacaktı” değerlendirmesinde bulundu.



"Sorumluluk almak istiyorum"



Galatasaray’daki hedeflerini anlatan Ayhan şunları söyledi:



"Galatasaray’da şampiyon olmak, bunu başardım. Başardığımızdan dolayı gurur duyuyorum. O yarım senelik süreç, planlanmış bir süreçti. Oturmuş bir takıma geldim. Kendi adıma da daha önemli adımlarım var. Onlar için çalışıp, çabalıyorum. İnşallah bunları da taraftarlarımız görür. Nando (Muslera) gibi büyük isim varken, bu takımda kaptanlık bandına göz dikmem. Bir şekilde de sorumluluk almak istiyorum. Bu takımın ağabeylerinden biri olarak, ilk sezon görev biraz saha dışına düştü ama saha içinde de daha çok sorumluluk taşımak istiyorum. Kendimi de buna hazır görüyorum. Milli takımda yaptığım gibi burada da bir gün daha önemli görev almayı planlıyorum. Her şeyden önemli tabii ki performansımı daha da arttırmak istiyorum. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. Geçtiğimiz sezon yaşadığımız başarılarla beraber bunu tekrarlamak istiyoruz."



"Nelsson ve Abdülkerim ile aynı karaktere sahibiz"



Takımdaki defans oyuncuları Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson ile birlikte yaşadıkları forma rekabeti için de konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "Üçümüz de aynı karaktere sahibiz. Ben öyle düşünüyorum. Saha dışı pek çok konuşmayan ama saha içi daha da hırslı, agresif bir karaktere sahibiz. Ben öyle düşünüyorum. Üçümüz de birbirimize saygımız sonsuz. Çok konuşmadan iyi anlaşıyoruz. Rekabet önemli bir şey. Sizin performansınıza arttırmanız için önemli olan faktörler. O yüzden iyi ki varlar. İyi ki bu rekabet de var. İnşallah hepimiz sağlıklı bir şekilde bu rekabeti sürdürürüz" şeklinde konuştu.



Fenerbahçe derbisi



Görev aldığı Fenerbahçe derbisinde neler hissettiğinin sorulması üzerine başarılı defans oyuncusu, "İsterdim ki 90 dakika o hissi tarif edeyim ama 10 dakika oldu. Stattaki atmosfere baktığınızda 3-0’dan sonra bir rahatlık da çökmüştü. Herkes neşeliydi. Ben de o neşeyle oyuna girdim. Mümkün olduğu kadar tadını çıkarmaya çalıştım. Güzel bir gündü. Tabii derbide 90 dakika oynamaktan güzel bir şey olduğunu düşünmüyorum" diye cevap verdi.



"Okan Hocamızın bize verdiği güveni geri ödemek istiyoruz"



Kaan Ayhan, Teknik Direktör Okan Buruk’un oyuncularına yakın bir hoca olduğunu ifade ederek, "Kendisi de İtalya’da geçirdiği zamandan dolayı farklı dillerde anlaşabiliyoruz. O yardım ediyor. Okan Hoca ile çok iyi, çok profesyonel bir ilişkimiz var. Daha da önemli adımlar atmak istiyoruz. Hocamızın bize verdiği güveni geri ödemek istiyoruz" açıklamasında bulundu.



"Düsseldorf ile kazandığım şampiyonlukla ileriye doğru adımlar attığımı düşünüyorum"



Kariyerindeki dönüm noktalarını aktaran Ayhan, “Benim aklımda 2-3 dönem noktası olduğunu düşünüyorum. Birincisi Düsseldorf’taki 2. Lig şampiyonluğumuz. O öz güvenle ileriye doğru önemli adımlar attığımı düşünüyorum. Zaten taraftarlarla sokakta karşılaştığımızda Fransa maçları akıllarına geliyor. Benim de aklımdan gitmiyor. Sağ olsunlar hatırlatıyorlar. 2 Fransa maçı, Galatasaray ve Düsseldorf’ta yaşadığım şampiyonluklar, çok büyük kritik anlar olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Süper Lig ile Almanya ve İtalya arasında kalite olarak fark olduğunu düşünmüyorum"



Oynadığı Almanya Bundesliga ve İtalya Serie A ile Süper Lig’i karşılaştıran Kaan Ayhan, "Bazen medyanın ve kendi milletimizin büyüttüğü kadar aslında çok üst düzey fark yok. Bizim takımıza baktığınızda aynı o liglerde oynayan futbolcular şimdi gelip, bizim takımlarda oynuyor. En son transferimiz Angelino ile 2-3 sene önce Bundesliga’da karşılaştık, şimdi bizim takımımızda. Tüm lig için geçerli. Kalite olarak, bireysel olarak fark olduğunu düşünmüyorum. Taktik anlamda kısa zamanda rakip takımlarda bazen oyundan kopmalar gördüm. Bizim önümüzde gideceğimiz uzun bir yol var. Çok da mümkün olmayan bir şey değil. Türkiye’deki stres seviyesi, İtalya ve Almanya’ya göre biraz daha yüksek. Kendi adıma konuşuyorum, İtalya’da bu biraz eksikti. Orada maçlar o anlamda daha rahat geçiyordu. Burada özellikle Ali Sami Yen’de ekstra motivasyon oluyor. Farklı bir atmosfer yakalıyorsunuz. Statta performansınızın arttırabileceği enerji oluyor. Benim hoşuma giden bir şey" şeklinde konuştu.



"Türk oyuncuları yetenekli, topa çok hakim olan oyuncular"



Almanya’da Türk bir futbolcu olarak oynamanın zorlukları olup, olmadığının sorusuna Ayhan, "Futbolun yaşattığı zorlukları oldu. Profesyonel yapmak istiyorsanız bir tek futbol değil, Almanya yada Türkiye değil, profesyonelleştirmek istiyorsanız bazı zorluklar sizi bekliyor. O yüzden ekstra bir zorluk denk geldiğini diyemem. Mesela Almanya’da önemli yetenekli futbolcularımız var. Hepsi A takıma yükselmeyi başarıyor. İnşallah bunun da devamı gelir. Milli takım sürecimde de hep diyordum, Türk oyuncuları yetenekli, topa çok hakim olan oyuncular. Bazen oyun anlayışından kaybediyoruz gibi. Bunu inşallah daha çok geliştiririz. Ben çok umutluyum o konuda, daha da ilerleyebileceğini düşünüyorum. Şimdi en son transferleri gördük, Arda gibi. Bu daha önceden başlayan bir şey. Şimdi mesela milli takıma baktığınızda hemen hemen yarısından fazlası yurt dışında oynuyor. Bu çok önemli bir şey. İnşallah daha da devamı gelir. Çünkü hak ettiğimiz yerlere gitmek istiyoruz. İnşallah genç yeteneklerimizle beraber bunu hedef alırız" açıklamasında bulundu.



"Galatasaray’da göstereceğim futbolumla milli takıma tekrar girmek istiyorum"



A Milli Futbol Takımı ile ilgili hedefleri için ise 28 yaşındaki futbolcu, "Milli takımla ilgili son 2-3 kamp ile ilgili bir şey diyemeyeceğim. Maalesef 7-8 sene sonra ilk defa bir kampa katılmadım. Tabii ki ilk başta üzdü ama ben önüme bakmak istiyorum. Galatasaray’da göstereceğim futbolumla milli takıma tekrar girmek istiyorum. Açıkçası maalesef bunu altını çizerek diyorum; Euro 2020 hala beni üzen bir şey. O yüzden tekrar bir turnuvaya katılıp, halkımızı daha mutlu etmek istiyorum" dedi.



"Şampiyonlar Ligi’ni çok özledim"



UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı çok özlediğini vurgulayan Kaan Ayhan, "Şimdi rakibe de bağlı. Baktığınız zaman play-offlarda çok önemli takımlarla karşılaşabiliyorsunuz. Biz kendimize güveniyoruz. Ben kariyerim başında Şampiyonlar Ligi oynamıştım. Oraya geri dönme şansı olursa, o şansı almak isterim. Avrupa Ligi de baktığınızda 6-7 sene önceki gibi değil. Neredeyse Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir lig olmaya başladı. Biz bu iki ligden birisinde çok önemli başarılara imza atmak istiyoruz. Tabii ki play-offlardan en iyi şekilde gidip, Şampiyonlar Ligi’ne gitmek istiyoruz. Zaten kadro da o yönelik kurulmuş, belli. İnşallah nasip olur" diye konuştu.



"Galatasaray’ın tarihinde kaleciler hep çok önemli isimler olmuştur"



Uruguaylı kaleci Fernando Muslera gibi ismin önünde oynamanın neler hissettirdiğinin sorulması üzerine Ayhan, "Fernando Muslera bu takımın kaptanı. Bu takımda bu sene herhalde 6. şampiyonluğunu yaşadı. Kulübün tarihinde çok önemli bir kaleci. Galatasaray’ın tarihinde kaleciler hep çok önemli isimler olmuştur. Muslera’da da bu isimlerin arasında. Ayağına çok hakim. Bu bizim için önemli. Biz takım olarak pres yapıyoruz, mümkün olduğu kadar topa sahip olmak istiyoruz. Bunun için de Muslera gibi bir kaleciye ihtiyacınız var. Hepimiz Muslera’nın burada olmasından dolayı çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz" diye cevap verdi.



"Türkiye’ye gelirsem, Galatasaray’a gelirim diye kararımı çok erkenden vermiştim"



Geçmiş dönemlerde de Türkiye’den teklifler aldığını söyleyen sarı-kırmızılı futbolcu, "Avrupa’da oynayan bir milli futbolcu olarak hep arayan, soran oldu. O dönemde Galatasaray ile hep görüşüyorduk. Benim için de zaten Türkiye’ye gelirsem, Galatasaray’a gelirim diye kararımı çok erkenden vermiştim. Transferin ne zaman olacağını bilmiyordum ya da hiç olur mu onu da bilmiyordum. Sassuolo’da öyle bir imkan oldu. Sonunda transfer de çok şükür oldu. Buraya gelebildik" ifadelerini kullandı.



"Mert çok kaliteli bir oyuncu"



İtalyan ekibi Sassuolo’da beraber forma giydikleri milli futbolcu Mert Müldür ile görüştüklerini fakat transfer konusunda olmadığını aktaran Kaan Ayhan, "Mert ile en son yaz tatilinde görüştük. Orada aile ortamı, arkadaş ortamı derken böyle şeyler çok konuşulmuyor. Mert’i sadece maçlardan değil, günlük hayatta da çok iyi tanıyorum. Kalitesi de zaten belli. Benim onun işine karışmam doğru olmaz. Ben doğru bulmuyorum. Kendinin belki bazı soruları olur, belki yardıma ihtiyacı olur, her zaman ağabeyi olarak beni arayabilir, zaten kendisi de biliyor. Bilmiyorum kendisini daha çok Avrupa’yı mı uygun görüyor yoksa farklı fikirleri mi var. Mert çok kaliteli bir oyuncu. Emin doğru kararı sonunda verir" açıklamasında bulundu.



"Daha önemli başarılara imza atmak için çalışıyoruz"



Galatasaray taraftarları da mesaj gönderen Ayhan, "Öncellikle geçen sezonki desteğiniz için teşekkür ediyorum. Azerbaycan’a gittiğimizde, Avusturya’ya geldiğimizde desteğinizi her zaman hissediyoruz. İnşallah bu desteğin de devamı gelir. Biz takım olarak sizi daha da mutlu ederiz. Biz sadece takım olarak değil, camia olarak, kulüp olarak daha önemli başarılara imza atmak için burada çalışıyoruz. İnşallah elimizden geldiği kadar bunu yapacağız" dedi.



"İstanbul’da çok mutluyum"



Son olarak İstanbul’daki yaşam hakkında konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "Trafik sorun değil. Dışarı çıkacağınız zamanları iyi planlamanız gerek. Ben İstanbul’da çok mutluyum. İtalya’da Modena küçük bir şehir. Güzel bir şehir ama kısıtlı bir hayatı var. İstanbul o konuda hem aile hayatı için hem de kendim adına çok daha güzel şehir. Bazılarına tehlikeli bir yer diye şaka yapıyorum. İstanbul’da yaşamamış olsak burada daha rahat oluruz ama İstanbul’daki hareketliliğini insan tabi özlüyor" diyerek sözlerini tamamladı.

