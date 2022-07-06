Son dakika: Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli'den Igor Tudor için çarpıcı sözler! Fatih Terim'in şampiyonluğu...

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Galatasaray'ı Şubat 2017 - Aralık 2017 arasında çalıştıran Igor Tudor, Fransa Ligue 1'in dev kulüplerinden Marsilya'nın yeni teknik direktörü oldu.

Galatasaray sonrası Udinese ve Hajduk Split'i çalıştırdıktan sonra Juventus'ta yardımcı antrenörlük yapan Tudor, geride kalan sezonu Hellas Verona'da geçirmişti. Verona'da özellikle büyük takımlara karşı aldığı sonuçlarla dikkat çeken Tudor, Jorge Sampaoli ile yollarını ayıran Marsilya'nın başına geçti.

FRANSIZLAR TUDOR'U FEGHOULI'YE SORDU

Fransa basınından SoFoot, Marsilya'nın yeni hocası Igor Tudor'u Galatasaray'da birlikte çalıştığı Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli'ye sordu. Feghouli, 2017/18 sezonunun başında Tudor'un isteğiyle Sarı-kırmızılı takıma transfer olmuştu.

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Sofiane Feghouli'nin Igor Tudor ile ilgili SoFoot'a verdiği dikkat çekici röportaj şu şekilde:

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Galatasaray'daki Tudor dönemini nasıl hatırlıyorsun? İyi mi kötü mü?

Tudor çok iyi bir teknik adam. Daha fazla öz eleştiri yaparsa en üst seviyeye de çıkabilir. Kendini sorgulayacak biri olup olmadığını bilecek kadar iyi tanımıyorum. Eğer bunu Marsilya'da başarırsa iyi bir teknik direktör olacaktır.

Tudor'un çok tutkulu olduğu, işine %300 kmotive biri olduğu söyleniyor. Bunu sen de söyleyebilir misin?

Kesinlikle. Psikolojik, fiziksel ve taksiksel çalışmalarda çok titizdir ve işine özen gösterir. Sürekli daha iyi olmaya çalışır ve en önemlisi de kaybetmekten gerçekten nefret eder. Onu ilk gördüğümde sınırlarımızı zorlayacağını anlamıştım. Onunla birlikte kurulan takım bizi şampiyonluğa götürecekti.

Çok yoğun haftalar geçirdik. Antrenmanlarda 7-8 kilometre koşardık. Çok yüksek bir rakam ama bu sayede maçlarda rakiplerimize yoğunluk ve fiziksellik olarak hakimlik kurduk. Oyuncu kalitesi de düşünüldüğünde bu çok büyük bir avantajdı.

Aurelien Chedjou, L'Equipe'e verdiği röportajda "Tudor bize o kadar acı çekeceğimizi söyledi ki, 'Artık antrenman ve yatağınızdan başka bir şey göremeyeceksiniz.' dedi" şeklinde bahsediyor Tudor'dan. Sen de mi aynı düşünüyorsun?

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Chedjou ile dönemlerimiz biraz farklı. Tudor 2017 Şubat'ta takıma gelmişti, bense 2017 yazında geldim. Chedjou'nun olduğu takım, bir dönemin sonuydu. Ben geldiğimde ise yeni bir Galatasaray vardı. Çok büyük yatırım yapıldı ve sağlam bir takım kuruldu. Ben, Gomis, Denayer, Mariano, Belhanda... Kulüp için yeni bir başlangıçtı ve heyecan verici bir takım olmuştuk.

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Tudor'da seni en çok etkileyen şey ne oldu?

Antrenmanları fiziksel olarak en üst seviyedeydi. Taktiksel olarak da hafta hafta oyun planları hazırlardı. Oyuncularla ilişkisi bazen hassas olabiliyordu. Bence oyunculara daha yakın, onların performanslarını optimize edecek bir asistana ihtiyacı var.

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Tudor çok mu katıydı?

İkili ilişkilerde çok şakacıdır. Herkese aynı şekilde hitap eder, ayrım yapmaz. Bazen antrenmanlarda konuştuğu oyuncunun zihniyetine göre yaklaşımında incelik göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı oyuncular bazı tavırlar karşısında rahatsız hissedebilir ve bu da tartışmalara yol açabilir. Geride kalan 5 yılda büyük deneyim kazandığını düşünüyorum. Antrenmanlar farklıdır, iyi bir sezon geçirmenin anahtarı psikolojik olarak taze kalmaktır. Marsilya çok iyi bir karar verdi. Tudor vizyonu olan iyi bir lider.

Takım bu incelik eksikliğinden etkilendi mi?

Pek çok yerli oyuncu, alışkın olmadıkları ve geçmiş yıllardan kötü alışkanlıklar edindikleri için antrenmanlarda sıkıntı çekti. Oynamadıkları zaman da buna katlanmaları çok zor oldu. Tudor, antrenmanda pes eden veya iyi çalışmayan bir oyuncuyu asla kabul etmedi. Toplu veya topsuz, güçlü ve fiziksel olarak üst seviye bir atlet olmak zorundaydınız.

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Taktiksel anlayıştan bahsedelim: Tudor'un tek bir oyun sistemi mi var yoksa esnek mi?

Rakibi şaşırtmaktan çekinmez. Biz çoğu zaman 4-1-4-1 oynadık ama maç sırasında bu değişebiliyordu. Örneğin bir Fenerbahçe derbisinde farklı taktikle oynamıştık. Topu iyi kullanan, organize bir takım olduğumuzu görmüştüm. Rakiplerini iyi inceler ve takımını iyi motive eder. Bundan sonrası da elindeki oyuncu grubuna bağlı.

O sezon sonunda elde ettiğimiz şampiyonluk, Tudor'un yaptırdığı fiziksel çalışmalar ve alınan oyuncuların kalitesiyle geldi. Sofiane Feghouli

Tudor'un Galatasaray'dan ayrılığını anlatır mısın?

Ayrılışını oyuncular olarak anlayamadık. Aralık ayının başlarındaydık ve liderin 3 puan gerisinde ikinci sıradaydık. Ancak Galatasaray'da medya baskısı ve söylentilerle perde arkasında işler farklı oluyor. Organize olmuş bazı taraftarların ona tepkisi vardı ve yönetim de kamuoyunu dinlemek zorunda kaldı. Buna bir de içeride antrenmanlardan memnun olmayan oyuncuları ekleyin... Sonuç ayrılık.

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Sence Tudor Marsilya'da başarılı olabilir mi?

Galatasaray; Avrupa'da kupalar kazanmış, harika bir tarihi olan, Türkiye'nin en büyük kulübü. Fransa'da Türk futbolunu çok iyi bilmiyorlar. Türkiye'de 5 yıl yaşadım ve size şunu net olarak söyleyebilirim ki Marsilya'daki futbol tutkusu, Türkiye'deki dört büyük kulüptekiyle aynı seviyede. Yani Tudor baskıya alıştın. Ayrıca PAOK'ta da çalıştı. Akdeniz insanıyla nasıl başa çıkacağını iyi bilir.

SOFIANE FEGHOULI'NİN GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'da 5 sezon forma giyen Feghouli, Sarı-kırmızılı formayı 161 maçta giyip 33 gol attı ve 31 asist yaptı. Galatasaray'da iki lig şampiyonluğu yaşayan Cezayirli yıldız, bir Türkiye Kupası ve bir de TFF Süper Kupa kazandı.

GALATASARAY'IN 2017/18 SEZONU ŞAMPİYONLUĞU

Sezona Igor Tudor ile başlayan Galatasaray, Hırvat teknik adamla yollarını ayırdıktan sonra Fatih Terim'i takımın başına getirdi. 'Nerede kalmıştık?' diyerek 4. Galatasaray dönemini açan Galatasaray, Fenerbahçöe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor ile girdiği şampiyonluk yarışını önde bitirmiş ve 21. şampiyonluğunu kazanmıştı.

IGOR TUDOR'UN GALATASARAY KARİYERİ

15 Şubat 2017'de Kardemir Karabükspor'dan Galatasaray'a gelen Tudor, 18 Aralık 2017'de takımdan ayrıldı. Galatasaray'ın başında 34 maça çıkan Hırvat teknik adam, 1.79 puan ortalaması tutturdu.