Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'ın eski futbolcularından Aurelien Chedjou, Igor Tudor ile yaşadıklarını anlattı

#Tudor#Cjedjou#Galatasaray
Galatasarayın eski futbolcularından Aurelien Chedjou, Igor Tudor ile yaşadıklarını anlattı

Marsilya ile 2 yıllık anlaşmaya varan ve resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması beklenen Igor Tudor ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

Haberin Devamı

Marsilya ile 2 yıllık sözleşmeye imza atmaya hazırlanan Igor Tudor, Fransa'da gündem olmaya devam ediyor.

Galatasaray'ın eski oyuncularından Aurelien Chedjou, Fransa basınından L'Equipe'e verdiği röportajda Tudor'u anlattı.

İşte Chedjou'nun açıklamaları;

Soyunma odasındaki ilk konuşmasını hatırlıyorum. 'Guardiola'yı severim ama Simeone'yi tercih ederim dedi. Antrenman sahası ve yatağımızdan başka bir şey göremeyeceğiz için çok acı çekeceğimizi söyledi. Öyle de oldu. Eve geldiğimizde yorgun hissediyor ve sadece dinlenebiliyorduk.

ONA SÖYLEMEYE ÇALIŞTIK

Tudor, Galatasaray'da 3-5-2'den vazgeçmeyeceğine dair yemin etmişti. Bu sisteme uyan oyuncular olmadığımızı ona söylemeye çalıştık ama bu hiçbir şeyi değiştirmedi.

GERÇEKTEN KIZDIM

Üçlü savunmada beni sağ tarafa yerleştirdi. Kendimi bek pozisyonunda hissettim. Zaten bu pozisyonda rahat oynayamadım. Kötü yorumlar aldım. Tudor, gerçekten de kızdığım tek teknik direktör oldu. Ama yaşadıklarım bazı konularda gözümü açtı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Zeki Çelik, Romaya transferi için İtalyadaZeki Çelik, Roma'ya transferi için İtalya'da!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tudor#Cjedjou#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Ezber bozan bir araştırma Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

Ezber bozan bir araştırma! Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

#Sağlık
45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne Hikâyeyi baştan sona değiştirecek

45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı! Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne? 'Hikâyeyi baştan sona değiştirecek'

#Wow! Sinyali
‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

#Seren Serengil

BAKMADAN GEÇME!

Ezber bozan bir araştırma Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

Ezber bozan bir araştırma! Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

#Sağlık
45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne Hikâyeyi baştan sona değiştirecek

45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı! Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne? 'Hikâyeyi baştan sona değiştirecek'

#Wow! Sinyali
‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

#Seren Serengil