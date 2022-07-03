Galatasaray'ın eski futbolcularından Aurelien Chedjou, Igor Tudor ile yaşadıklarını anlattı

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Marsilya ile 2 yıllık sözleşmeye imza atmaya hazırlanan Igor Tudor, Fransa'da gündem olmaya devam ediyor.

Galatasaray'ın eski oyuncularından Aurelien Chedjou, Fransa basınından L'Equipe'e verdiği röportajda Tudor'u anlattı.

İşte Chedjou'nun açıklamaları;

Soyunma odasındaki ilk konuşmasını hatırlıyorum. 'Guardiola'yı severim ama Simeone'yi tercih ederim dedi. Antrenman sahası ve yatağımızdan başka bir şey göremeyeceğiz için çok acı çekeceğimizi söyledi. Öyle de oldu. Eve geldiğimizde yorgun hissediyor ve sadece dinlenebiliyorduk.

ONA SÖYLEMEYE ÇALIŞTIK

Tudor, Galatasaray'da 3-5-2'den vazgeçmeyeceğine dair yemin etmişti. Bu sisteme uyan oyuncular olmadığımızı ona söylemeye çalıştık ama bu hiçbir şeyi değiştirmedi.

GERÇEKTEN KIZDIM

Üçlü savunmada beni sağ tarafa yerleştirdi. Kendimi bek pozisyonunda hissettim. Zaten bu pozisyonda rahat oynayamadım. Kötü yorumlar aldım. Tudor, gerçekten de kızdığım tek teknik direktör oldu. Ama yaşadıklarım bazı konularda gözümü açtı.

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