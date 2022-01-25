Son Dakika: Galatasaray'dan 6 milyon TL istenen Okan Kocuk için flaş iddia! Kosova Milli Takımı forması giyebilir

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Muslera’nın sakatlığı, İsmail Çipe ile Fatih Öztürk’ün ise performansları sonrasında Torrent’in, 6 numara ile birlikte ilk sıraya yazdığı kaleci transferiydi.

Galatasaray sezon sonunda Okan Kocuk’un da takıma geri dönecek olması nedeniyle yeni bir transfer yerine bir diğer Süper Lig ekibi Giresunspor’a kiraladığı tecrübeli kalecisini geri çağırdı.

Giresunspor ise sezon başında kiralanan Okan Kocuk için oyuncu değişimi ya da takas formülüne yanaşmadı. Karadeniz ekibi, Okan Kocuk’u ara transfer döneminde yani 5 ay önce Galatasaray’a geri vermek için tam 6 milyon TL nakit para istedi.

Bu talep sonrasında Galatasaray yönetiminin nasıl bir politika ve yol izleyeceği henüz netleşmedi.

Adres Kosova Milli Takımı mı?



Sezon başında Giresunspor'un, Galatasaray 'dan kiraladığı Okan Kocuk performansıyla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alırken, 26 yaşındaki kaleci için flaş bir iddia ortaya atıldı. Bu sezon 20 maçta 22 gol yiyen ve 6 karşılaşmada kalesini gole kapatarak dikkatleri üzerine çeken tecrübeli eldivenin, Kosova Milli Takımı'nın formasını giyebileceği öne sürüldü.

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Daha önce teklif almış!

Kökenlerinin Kosova'ya dayandığı Okan, A Milli Takımımız'da daha önce görev yapmaması nedeniyle Kosova için kriterleri karşılıyor. Daha önce Balkan ülkesinin, başarılı file bekçisine bu teklifi götürdüğü ancak o dönem A Milli Takım hayalleri olduğu için Okan'ın söz konusu öneriyi kabul etmediği belirtilirken, şu anda böyle bir talebin olması durumunda deneyimli kalecinin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu...

Aslan, Okan'ı geri istiyor

Bilindiği üzere Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığı, İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ün kötü performansı sonrasında Okan Kocuk'un, Giresunspor'dan geri çağrılması gündemde.

Öte yandan Fraport Tav Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan Ersun Yanal ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

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60 yaşındaki teknik direktörün, Kosova Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında olduğu öne sürüldü. Antalyaspor ile sezona başlayan Ersun Yanal sekizinci haftada Akdeniz ekibi ile yollarını ayırmıştı. O zamandan beri takım çalıştırmayan Yanal'ın ismi Kosova Milli Takımının teknik direktörlüğü için geçiyor.

Kosovan Footy tarafından yapılan haberde; Ersun Yanal'ın Kosova Milli Takımı için ismi geçen teknik adamlardan biri olduğu yazıldı.

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