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Galatasaray'da tarihin en derin krizi! Seçim isteyenlerin sayısı artıyor...

#Galatasaray#Domenec Torrent#Süper Lig
Galatasarayda tarihin en derin krizi Seçim isteyenlerin sayısı artıyor...
Ali Naci Küçük

Son 12 maçta sadece 1 galibiyet alabilen sarı kırmızılı takım, puan cetvelinde 15. sıraya kadar geriledi. Takımın başarısız olması ve Terim’in görevden alınma şekli taraftarların büyük bölümünü isyan ettirdi. Erken seçim isteyenlerin sayısı artıyor. Danışman olarak getirilen Luis Campos, “Torrent sanki elinde Messi-Xavi-Busquets varmış gibi oynatmaya çalışıyor. Böyle olmaz!” dedi... Torrent’in transferinde başrol oynayan yönetici Işıtan Gün, sosyal medyadaki skandalı nedeniyle istifası istendiği için Florya’ya gidemiyor.

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Galatasaray, tarihinin en kötü sezonunu yaşarken, Trabzonspor mağlubiyeti ile küme düşme hattına iyice yaklaştı. 15.’liğe gerileyen sarı kırmızılı takımın, 17. sıradaki Antalyaspor ile puan farkı 3’e düştü. Fatih Terim ile yollarını ayırıp Domenec Torrent’i getiren Galatasaray’a, İspanyol teknik adam da ilaç olamadı. Üst üste 4 maçını kaybeden, 12 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alan, öne geçtiği maçlarda 21 puan bırakan Cimbom’da tek sorun tabii ki küme düşme korkusu değil. Yönetim içindeki iletişimsizlik, bir türlü çözülemeyen sorunlar ve krizler Galatasaray’da zirve yaptı. İşte bakın, Trabzonspor karşılaşması öncesi ve sonrasında Galatasaray’da hangi olaylar ön plana çıktı...

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Artık puan farkı sadece 3!

Kasımpaşa ve Göztepe’nin kazanması, Antalyaspor’un haftayı 1 puan ile kapatması sonrasında Galatasaray düşme hattına iyice yaklaştı. Sarı kırmızılı takım 23. haftayı 15. sırada kapatırken, küme düşme potası ile arasındaki fark eriyerek 3 puana kadar düştü. Lige verilen aranın ardın
dan Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, bu karşılaşma sonrasında ise direkt olarak ateş hattındaki rakipleriyle karşılaşacak. Alanya maçının ardından Galatasaray, NEF Stadı’nda Kayserispor’u konuk ettikten sonra, son haftalarda çok iyi bir çıkış yakalayan Göztepe ile deplasmanda oynayacak.

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Fayda etmeyen değişiklikler!

G.Saray’da 3. karşılaşmayı geride bırakan Torrent, 270 dakikalık performansı ile sınıfta kaldı. 3’te 0 çeken İspanyol teknik adamın Hatay, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçında yaptığı hamleler, değişiklikler hep ters tepti. Hatay’da 2-1 öndeyken Halil’i çıkarıp Aytaç’ı oyuna alan ve 3’lü defansa dönen Torrent, Trabzonspor maçında da skor üstünlüğü elindeyken yine Halil’i çıkardı ve Galatasaray bir kez daha sahadan mağlubiyet ile ayrıldı. Torrent ile 3 maçta da rakipleri karşısında öne geçmeyi başaran Galatasaray, avantajını koruyamayıp 9 puan kaybetti. Sezon genelinde ise öne geçtiği karşılaşmalarda toplam 21 puan yitirdi.

CAMiA iÇiNDEKi ÇEKiŞME BÜYÜYOR 

Taraftar tepkili, seçim isteyenlerin de sayısı artıyor.

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Galatasaray’ın saha içinde üst üste aldığı kötü sonuçlar, Fatih Terim’in görevinden alınma şekli ve yönetimde yaşanan sorunlar camiadaki huzursuzluğu doruğa çıkardı. Sarı kırmızılı taraftarlar Kasımpaşa maçının ardından Trabzonspor yenilgisi sonrasında da yönetimi istifaya davet etti. Camia içinde de başkan Burak Elmas’ın, erken seçim kararı alması gerektiğini artık yüksek sesle dile getiren birçok isim ön plana çıkmaya başladı. Galatasaray’daki bölünme ve iç çekişmeler giderek artarken; yönetimin, takımı güçlendirmek, doğru hamleleri yapmak adına ara transfer dönemi boyunca gereken takviyeleri yapmaya konsantre olduğu belirtildi.

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#Galatasaray#Domenec Torrent#Süper Lig

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