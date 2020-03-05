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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'dan 30 milyonluk sponsorluk anlaşması!
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Futbol
Haber Giriş: 05.03.2020 - 18:37,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Galatasaray'dan 30 milyonluk sponsorluk anlaşması!

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Son Dakika | Galatasaray'dan 30 milyonluk sponsorluk anlaşması!
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Galatasaray, Türk Telekom ile 2020-2021 sezonu için de anlaşıldığını ve 30 milyon TL alınacağını açıkladı.

Galatasaray Kulübü'den sponsorluk açıklaması geldi. Açıklamada "Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Şirketimize 2020-2021 sezonu için 30 milyon TL ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında devam eden pazarlama, reklam ve tanıtım amacıyla isim hakkı sözleşmesinin yürürlük süresinin 2020-2021 futbol sezonlarını kapsayacağı ve 2020-2021 yılı futbol sezonu sonunda sona ereceği hususunda ilgili taraflarca mutabık kalınmıştır. Bu anlaşma gereği Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Şirketimize 2020-2021 sezonu için 30 milyon TL ödenecektir."

Son Dakika | Galatasaraydan 30 milyonluk sponsorluk anlaşması

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