Son dakika: Galatasaray'da Yusuf Günay'dan Divan Kurulu'nun aldığı karara ilişkin ilk açıklama

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Galatasaray Divan Kurulu, 2019 yılı döneminde idari olarak ibra edilmeyen merhum başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminde yer alan isimlerin, 30 Nisan’da yapılacak seçimlerde göreve aday olamayacağı konusunda karara varırken Eski Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan karara ilişkin açıklama geldi.

Divan Kurulu'nun kendilerine seçimlere katılamayacaklarına yönelik bildirimde bulunduğunu kaydeden Günay, "Kulübümüzün daha önceki yönetim dönemlerinde yaşadığı idari ibrasızlık kararları üzerine Yargıtay hukuk genel kurulu, mali ibranın idari ibrayı da kapsadığı, tek başına idari ibrasızlığın hukuken geçerli olmadığına karar vermişti. Ancak buna rağmen kulübümüzün olağan mali genel kurullarında idari ibrasızlık yoluna sıkça başvurması maalesef bir gelenek haline gelmiştir. 2021 yılı 16 Ekim tarihinde yapılan olağan mali genel kurulunda 37. yönetim kurulumuz mali yönden ibra edilmesine rağmen idari yönden ibra edilmemiş ancak daha sonra yapılan 2020 ve 2021 yılları mali genel kurullarında hem idari hem de mali yönden ibra edilmiştir. Divan kurulu başkanlığı 2019 yılı idari ibrasızlığı nedeniyle 37. dönem yönetim kurulu üyeleri olan bizlere 30 Nisan'da yapılacak seçimlere katılamayacağımızı bildirmiştir." ifadelerini kullandı.

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"DİLERİZ GÜÇLÜ BİR KADRO İŞ BAŞINA GELİR"

Divan Kurulu'ndan aksi yönde bir karar beklediğini ancak bu noktadan sonra Galatasaray'ın başına güçlü bir yönetimin gelmesini temenni ettiğini belirten Yusuf Günay, "Esasen, Yargıtay hukuk genel kurulu içtihatı, idari ibrasızlıkları iptal eden mahkeme kararlarını ve 2019 yılında bugüne bir seçimin de yapılmış olmasını göz önünde bulundurarak divan kurulu başkanlığını seçimlere katılabilmemiz yönünde karar vermelerini beklerdim. Artık bu noktadan sonra konuşmanın pek faydası yok. Dileriz ki, 30 Nisan'da yapılacak seçimle Galatasaray'ımızın sorunlarının üstesinden gelebilecek çok güçlü bir kadro iş başına gelir. Galatasaray'a hizmet etmek için yönetimlerde olmaya gerek yok, taraftar olarak da büyük bir aşkla Galatasaray'ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.