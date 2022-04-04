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Galatasaray'da seçim öncesi son dakika! Mustafa Cengiz yönetimindeki isimler aday olamıyor! Abdurrahim Albayrak...

#Galatasaray#Başkanlık Seçim#Karar
Galatasarayda seçim öncesi son dakika Mustafa Cengiz yönetimindeki isimler aday olamıyor Abdurrahim Albayrak...
Ali Naci Küçük

Son dakika... Galatasaray'da 2019 yılı döneminde idari olarak ibra edilmeyen merhum başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminde yer alan isimler seçime giremiyor.

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Galatasaray'da yaklaşan seçim öncesi sıcak saatler yaşanıyor.

Galatasaray Divan Kurulu, 2019 yılı döneminde idari olarak ibra edilmeyen merhum başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminde yer alan isimlerin, 30 Nisan’da yapılacak seçimlerde göreve aday olamayacağı konusunda karara vardı.

Bu karar Cengiz yönetiminde yer alan isimlere resmen tebliğ edildi. Böylece Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, seçimde listelerde yer alamayacak.

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Galatasaray'da başkanlık seçiminin gerçekleşeceği 'Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı' 23 Nisan 2022 Cumartesi günü yapılacak. Başkanlık seçimi, ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ise 30 Nisan 2022 günü yapılacak. Buna göre adaylar 8 Nisan’a kadar listelerini belirlemek zorunda.

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Tüzüğün 28/1 maddesi gereğince, yönetim kurulunun bugün aldığı karar neticesinde “Olağanüstü Seçimli Genel kurul Toplantısı” 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacak.

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