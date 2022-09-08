Son Dakika: Galatasaray'da yaprak dökümü! Yeni transferler sonrası 5 ayrılık birden...

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Tarihi bir transfer operasyonuyla bir gecede kadrosunu güçlendiren ve derinleştiren Galatasaray'da sıra ayrılıklara geldi. Sarı kırmızılı ekibin bugün birçok oyuncuyla yollarını ayırması bekleniyor.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Galatasaray'dan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

LUYINDAMA DA GİTTİ

Bir diğer Süper Lig temsilcisi Fraport TAV Antalyaspor ise Galatasaray'dan Christian Luyindama'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

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EMRE AKBABA AYRILMAK İSTİYOR

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre; Emre Akbaba, Juan Mata ile anlaşmaya varılmasının ardından takımdan ayrılmak istedi. Galatasaray yönetimi ise deneyimli futbolcunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatıp kiralamak istiyor.

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Eski takımı Alanyaspor'un yanı sıra Konyaspor'un da Emre Akbaba'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği kaydedildi.