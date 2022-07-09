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Son Dakika: Galatasaray'da transfer hedefleri belirlendi! Hem Carvalho hem Gueye hamlesi...

#Transfer#Galatasaray#Carvalho
Son Dakika: Galatasarayda transfer hedefleri belirlendi Hem Carvalho hem Gueye hamlesi...
Ali Naci Küçük

Sarı kırmızılılar orta sahadaki açığı kapatmak adına hem Idrissa Gueye hem de William Carvalho’yu kadrosuna katma kararı aldı. Sarı kırmızılılar uygun şartların sağlanması halinde renklerine katmak istediği ikili için kulüpleri PSG ve Real Betis ile masaya oturacak.

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Sergio Oliviera’yı kadrosuna katan Galatasaray’da orta saha hattına en az iki takviye birden yapılacak. William Carvalho ile uzun süredir görüşen Galatasaray’ın, orta saha için Idrissa Gueye’yi ön plana aldığı bilgisi öne çıkmıştı. Ancak Galatasaray’da yapılan toplantı ve Joao Pedro transferinde yaşanan pürüz ile birlikte planlar değişti. Galatasaray, orta sahadaki açığı kapatmak adına hem Idrissa Gueye hem de William Carvalho’yu kadrosuna katma kararı aldı. Sarı kırmızılılar uygun şartların sağlanması halinde hem Carvalho hem de Gueye’yi alacak.

PSG'DEKİ KRİZ FIRSAT OLDU

12 Temmuz’da izinden dönenecek olan Gueye, hemen PSG ile görüşecek. Geçen yıl LBGT tişörtü giymediği için tepki gören Gueye’nin bu tavrı Avrupa piyasasındaki durumuna darbe vururken transferi Galatasaray adına daha olası hale getirdi. Sebebi ise PSG’nin Gueye’yi bu olay nedeniyle bedelsiz kiralık göndermesi ya da yolları ayırmayı planlaması. Galatasaray, PSG’nin bedelsiz bırakması halinde bu transferi bitirmek için mesai harcayacak. Müslüman bir ülkede oynamaya sıcak bakacağını dile getiren Gueye, Galatasaray’ın ilgisine sıcak yaklaştı. Galatasaray henüz oyuncuyla masaya oturmazken, Gueye, PSG ile görüştükten sonra haftaya transfer için hamle yapacak.

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WILLIAM CARVALHO PAZARLIĞI

Carvalho’yu da kadrosuna katmak isteyen Galatasaray’da Okan Buruk, iki futbolcunun alınmasını onayladı. Orta sahadaki kaliteyi arttırmak isteyen Galatasaray, Real Betis ile önümüzdeki hafta bonservis pazarlığına oturup Carvalho’yu da ikna etmeye çalışacak. Buruk da Carvalho’yu orta sahanın birçok bölgesinde kullanabileceğini dile getirip uygun şartların oluşması halinde Oliviera-Carvalho-Gueye üçlüsünün orta sahada önemli işler yapacağını belirtti.

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#Transfer#Galatasaray#Carvalho

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