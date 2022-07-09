Son Dakika: Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! Bonservis ve maaşı...

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Galatasaray, Porto'dan Sergio Oliveira’yı 3 milyon euro transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılılar, oyuncunun yılda 2.7 milyon euro kazanacağı 4 senelik bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte KAP'a yapılan açıklama;

Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecekti

OLIVEIRA: SABIRSIZLANIYORUM

Galatasaray'ın bir parçası olacağım için çok mutlu ve onurlu hissediyorum. İnanılmaz bir taraftar var. Bu stadyumun sıcaklığını hissetmek için sabırsızlanıyorum. Galatasaray, 'Avrupa'nın Fatihi' olarak anılıyor. Galatasaray'a ait olduğu yere gitmesi için yardımcı olacağım. Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Eminim ki şampiyonlukları elde edeceğiz

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