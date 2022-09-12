Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika! Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk o anları anlattı! "Kalbim küt küt attı, beni çok mutlu ettiler"

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Kasımpaşa#Ali Yiğit Buruk
Son Dakika Galatasarayda teknik direktör Okan Burukun oğlu Ali Yiğit Buruk o anları anlattı Kalbim küt küt attı, beni çok mutlu ettiler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 10:45

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, Kasımpaşa maçında tribünlere üçlü çektirdiği anlara ilişkin konuştu ve yaşadığı mutluluğu anlatı.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonunda sarı kırmızılı camia büyük bir sevinç yaşadı.

Galatasaray forması giyen futbolcular, kritik zaferin coşkusunu taraftarla birlikte yaşamak için misafir takım tribününün önüne gitti. Takım ve tribünler galibiyeti kutlarken, teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, sarı kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

Teknik direktör Okan Buruk'un takıma şans getirdiğine inandığı Ali Yiğit Buruk'un o anki mutluluğu yüzünden okundu.

Gözden Kaçmasın

Kasımpaşa - Galatasaray maçında 13 dakikada mest etti Ancelotti gibi...Kasımpaşa - Galatasaray maçında 13 dakikada mest etti! Ancelotti gibi... Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Kasımpaşa-Galatasaray maçına Kerem Aktürkoğlu damgası Bafetimbi Gomisin inanılmaz serisi...Kasımpaşa-Galatasaray maçına Kerem Aktürkoğlu damgası! Bafetimbi Gomis'in inanılmaz serisi...Haberi görüntüle

Son Dakika Galatasarayda teknik direktör Okan Burukun oğlu Ali Yiğit Buruk o anları anlattı Kalbim küt küt attı, beni çok mutlu ettiler

"KALBİM KÜT KÜT ATTI"

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Ali Yiğit Buruk, "Çok mutlu oldum. Beni üçlüye çağırdılar, çok mutlu ettiler. Çok güzel şeyler hissettim. Kalbim küt küt attı. Babama güveniyorum, inşallah şampiyon olacağız." dedi.

Haberin Devamı

"OĞLUM BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ, 'TAKIMIN UĞURUSUN, BÜTÜN MAÇLARA GEL' DİYORUZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, haftaiçi yaptığı açıklamada, "Oğlum benim için önemli ve değerli. Daha önceki Ümraniye maçına gelmişti. Takımın uğurusun sen, bütün maçlara gel diyorduk. Onunla birlikte o mutluluğu beraber yaşamak paha biçilmez bir şey. İnşallah sezon sonu da şampiyonluğu paylaşma hayali duyuyorum." demişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Kasımpaşa#Ali Yiğit Buruk

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles