Son Dakika! Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk o anları anlattı! "Kalbim küt küt attı, beni çok mutlu ettiler"

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Spor Toto Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonunda sarı kırmızılı camia büyük bir sevinç yaşadı.

Galatasaray forması giyen futbolcular, kritik zaferin coşkusunu taraftarla birlikte yaşamak için misafir takım tribününün önüne gitti. Takım ve tribünler galibiyeti kutlarken, teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, sarı kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

Teknik direktör Okan Buruk'un takıma şans getirdiğine inandığı Ali Yiğit Buruk'un o anki mutluluğu yüzünden okundu.

"KALBİM KÜT KÜT ATTI"

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Ali Yiğit Buruk, "Çok mutlu oldum. Beni üçlüye çağırdılar, çok mutlu ettiler. Çok güzel şeyler hissettim. Kalbim küt küt attı. Babama güveniyorum, inşallah şampiyon olacağız." dedi.

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"OĞLUM BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ, 'TAKIMIN UĞURUSUN, BÜTÜN MAÇLARA GEL' DİYORUZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, haftaiçi yaptığı açıklamada, "Oğlum benim için önemli ve değerli. Daha önceki Ümraniye maçına gelmişti. Takımın uğurusun sen, bütün maçlara gel diyorduk. Onunla birlikte o mutluluğu beraber yaşamak paha biçilmez bir şey. İnşallah sezon sonu da şampiyonluğu paylaşma hayali duyuyorum." demişti.