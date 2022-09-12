Son Dakika: Kasımpaşa - Galatasaray maçında 13 dakikada mest etti! Ancelotti gibi... "Gomis ve Kerem attı ama asıl kahramanlar ikisi"

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Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Bahoken ile öne geçen Kasımpaşa'ya yanıt 4 dakika sonra Bafetimbi Gomis'ten geldi ve devreye 1-1'lik skorla girildi. Dakikalar 50'yi gösterdiğinde sahneye Kerem Aktürkoğlu çıktı ve bu sezonki ilk golünü atarken takımını öne geçirdi.

Kerem Aktürkoğlu, 69. dakikada bir kez daha Kasımpaşa ağlarını havalandırarak farkı 2'ye çıkardı. 90. dakikada kafa vuruşuyla attığı golle Sadık Çiftpınar, mücadelenin skorunu belirledi: 2-3.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray üst üste ikinci galibiyetini elde ederek puanını 13 yaptı. Kasımpaşa ise 6 puanda kaldı.

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SÜPER LİG REKORU GELDİ

Bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında üç gol atan Galatasaray, aynı zamanda Şubat 2020'den bu yana ilk kez Kasımpaşa ile oynadığı bir karşılaşmada rakip fileleri üç kez havalandırdı. Öte yandan Kasımpaşa ceza sahasında topla 25 kez buluşan Galatasaray, bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısında en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.

GOMIS'TEN İNANILMAZ SERİ

Galatasaray'ın karşılaşmadaki ilk golüne imza atan Bafetimbi Gomis, seriyi sürdürmeyi başardı. Sarı-kırmızılıların Süper Lig'de attığı son 13 golün sekizini kaydeden Bafetimbi Gomis, Kerem'in golüne kadar bu sezon sarı-kırmızı formayla rakip fileleri havalandıran tek oyuncu konumundaydı.

KEREM AKTÜRKOĞLU GOL HASRETİNİ DİNDİRDİ

Galatasaray'da sezon başından itibaren eleştirilerin odak noktası haline gelen ve son maçta devre arasında oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu, Kasımpaşa karşısında 50. dakikada gol hasretini dindirdi. Yalnızca 19 dakika sonrasında bir kez daha sahne alan Kerem, uzak mesafede yaptığı harika vuruşla bir gol daha bulmayı başardı.

Kasımpaşa filelerine iki gol gönderen Kerem Aktürkoğlu, Mart 2022'deki Beşiktaş derbisinden bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında duble yaptı.

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YUSUF DEMİR 13 DAKİKADA MEST ETTİ

Galatasaray’ın Rapid Wien’den aldığı 19 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa maçındaki futboluyla büyüledi. Geçen sezonun ilk yarısında kiralık olarak Barcelona forması giyen Yusuf Demir, Kasımpaşa önünde sadece 13 dakika süre almasına rağmen sıradışı bir yetenek olduğunu kanıtladı.

Galatasaray’da dün Kasımpaşa maçında alınan 3 puan ve Kerem Aktürkoğlu’nun 2 gol birden atması kadar taraftarları mutlu eden bir başka olay, takıma son katılan futbolculardan Yusuf Demir ve Milot Rashica’nın performansı oldu. Özellikle 6 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle sezonun en pahalı transferlerinden biri olan 19 yaşındaki Yusuf, geleceğin yıldızlarından biri olabileceğini gösterdi.

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TAKIMLA SADECE İKİ ANTRENMANA ÇIKTI

Maçın son 13 dakikasında forma şansı bulan Yusuf Demir, 16 kez topla buluşurken, attığı 13 pas da yerini buldu. 2 şut pası veren genç yetenek, 1 kez de gol pozisyonuna girdi ve attığı şutta kaleye gitmekte olan top Kasımpaşa defansına çarparak kornere gitti. 83. dakikada oyuna giren Milot Rashica da tıpkı Yusuf Demir gibi takımla sadece 2 gün antrenmana çıkmasına rağmen sanki uzun yıllardır oynuyormuşçasına rahat ve etkiliydi.

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UĞUR MELEKE: GALATASARAY BİR TÜR ANCELOTTI FUTBOLU OYNAMAYA ÇALIŞIYOR

Real Madrid-Mallorca maçı öncesi basın toplantısında sorulan bir soru üzerine Ancelotti’nin verdiği yanıt enteresan: “Topa sahip olma oyunu bir hevesti. Dikine oynamak daha verimli. Kaleye daha çabuk gitmek artık yeni moda”

Ben futbolda tek bir doğru olduğuna inanmıyorum, Guardiola’nın da yaptığı saygıdeğer, Ancelotti’nin de... Ancak Ancelotti evinde 6 tane Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi madalyası olan efsanevi bir futbolcu, elit bir teknik adam. O bir şey söylüyorsa hafife almazsınız, kulak kabartırsınız. Sanırım Okan Buruk’un da Galatasaray’da daha fazla kulak kabarttığı vizyon, Ancelotti’nin vizyonu.

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SÜPER LİG REKORU

G.Saray dün ilk yarıda Kasımpaşa kalesine 14 şut attı. Bunu rakip ceza alanında 25 kez topla buluşarak yaptı. Bu sayı, Süper Lig’de bir takımın bir devrede ulaştığı en yüksek sayıymış. Ve Buruk’un takımı bunu genellikle direkt oynayarak yapıyor, kaleye 30 değil, 3-4 pasla gidiyor. Bunda tabii ki hücumda Kerem-Yunus gibi araya koşu yapan adamlarınızın olmasının rolü var. Ancak bir başka faktörü daha göz ardı etmemek gerek: Galatasaray’da orta saha değişti, oyun değişti.

YEPYENi ORTA SAHA

G.Saray’ın yakın zamandaki orta saha rotasyonu Taylan, Berkan, Aytaç, Cicaldau, Morutan, Emre idi. Bugün bu isimlerin hemen hiçbiri kadroda yok. Yeni ideal üçlü Torreira-Oliveira-Mertens. Arkada daha Midtsjö ile Mata var. Galatasaray’ın orta sahasında yalnızca kalite değil, dinamizm de arttı. Akıl da arttı. Yaratıcılık da arttı. Bu üçlü, önceki üçlüye göre başka bir spor yapıyor gibi adeta! Oliveira’nın son iki haftadaki gelişimini fark etmişsinizdir:

Daha fazla öne gidiyor. Daha çok araya oynuyor. Daha fazla gösteriyor klasını. Onun bu klasını ortaya çıkarabilmesinin bir sebebi de Torreira’nın takıma katılması. Arkayı süpürmesi, sahipsiz topları kazanması, tüm takımı öne itmesi. Dün Gomis-Kerem isimlerini tabelaya yazdırdılar ama maçın esas kahramanları Torreira-Oliveira ikilisi idi bence. Yeni transferlerin katılımıyla Galatasaray’daki gelişimin belirginleştiğini de söyleyebiliriz rahatlıkla.

BANU YELKOVAN: HOŞ GELDİN KEREM

Transferin son günü kelimenin tam anlamıyla gövde gösterisi yapan Galatasaray, hazır olmayan yeni yıldızlarının tribünden izlediği maçın ilk yarısında bu sezonun en derli toplu futbollarından birini ortaya koysa da, son derece istek ve arzulu göründüğü ilk 45’te tüm istatistiklerde üstün bir oyun ortaya koymuş ve rakip ceza sahasında tam 25 kez topla buluşmuş olsa da, Gomis’in kendi mücadelesiyle yoktan yarattığı ve Yunus’un asistinde ağlarla buluşturduğu top olmasa soyunma odasına mağlup gidebilirdi.

GOMiS YiNE iMZASINI ATTI

Attığında tecrübeli oyuncu, kaçırdığında yaşlı yıldız demeyi tercih ettiğimiz Fransız, bu sayısıyla daha 16. dakikada Bahoken’in kafa golüyle mağlup duruma düşen takımını beraberliğe taşıdı ve geldiğinden beri atılan 11 golün 8’ine imzasını bırakmış oldu.

İlk yarıdaki futbol ve skor, maçın tamamına yayılsaydı, izleyenler yine de oldukça heyecanlı ve hareketli bir maç izlemiş olurlardı ve Galatasaray’ın set oyunları oturmaya başladı yorumları yapılabilirdi ama bu maçın sonunda bazı isimler ilk 11’deki yerlerini belki de kalıcı şekilde kaybederlerdi.

YA O GOLLER OLMASAYDI

Aynı futbol, skor olduğunda başka, skora dönüşmediğinde bambaşka parametreler üzerinden yorumlandığı için, Kerem’in ikinci yarının hemen başında Oliveira’nın sol çapraza pasında takımını öne geçiren ilk, dakika 69’da ceza yayının gerisinden sağ üst köşeye gönderdiği jeneriklik ikinci gol olmasaydı, bu maçın sonunda en eleştirilen isimlerden biri olurdu. Ancak bu iki gol sadece tribünleri dolduran taraftarların değil, Harry Potter’ın da yüzünü güldürdü.

Geçen sezondan çok farklı noktada başladığı bu sezonda, yüzü alışılmadık şekilde asık Kerem’in yüzü, başta Gomis, tüm takım arkadaşlarının coşkulu sevinçleriyle biraz olsun güldü.

OKAN BURUK’UN iŞi ZORLAŞTI

G.Saraylılar “Ligin 6. haftası itibariyle rahat bir maç seyrettik” demek üzereyken, maçın son dakikalarında Sadık’ın kafasından gelen ve farkı bire indiren golle yine stresli bir maç sonu yaşadılar. Bu galibiyetle gelen üç puan Okan Buruk’u sevindirse de bazı oyuncuların performansı sonraki maçtaki kadro seçimini şimdiden zorlaştırmış oldu