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Futbol
Haber Giriş: 16.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan UEFA listesine yazılamadı

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Son Dakika: Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan UEFA listesine yazılamadı

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın TFF’den lisansı çıkmadı, PSV maçı kadrosu için UEFA’ya bildirilemedi.

Spor Arena - Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 21 Temmuz’da PSV ile oynayacağı 2. eleme turu ilk maçı öncesinde dün UEFA’ya listesini verdi.

Sarı kırmızılılarda yeni transferler Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Yılmaz listede yer aldı.

Bununla beraber, geçen sezon ‘usulsüz transfer’ gerekçesiyle 6 maç ceza alan Oğulcan Çağlayan, TFF’den lisansı çıkmadı için UEFA listesinde yer alamadı.

20 TEMMUZ’A KADAR 2 DEĞiŞiKLiK HAKKI

Sarı kırmızılılar ayrıca, 20 Temmuz’a kadar UEFA listesinde değişiklik yapabilecek. Aslan, yeni transfer yaparsa, UEFA listesinde iki değişiklik gerçekleştirebilecek.

Son Dakika: Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan UEFA listesine yazılamadı

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