Son Dakika: Galatasaray'da Ocak ayı senaryosu belli oldu! 3 yolcu, 4 transfer...

Hürriyet Arama ×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Koronayı bilen Gates yeni tehlikeyi açıkladı... Acı itirafKoronayı bilen Gates yeni tehlikeyi açıkladı... Acı itiraf!#Bill Gates
Meteoroloji duyurdu Tam kış geldi derken... Dikkat çeken hafta sonu detayıMeteoroloji duyurdu! Tam kış geldi derken... Dikkat çeken hafta sonu detayı#Meteoroloji
Mesut Özil ve Farioli iddiası Herkes bunu merak ediyordu... Ben söylemiştim...Mesut Özil ve Farioli iddiası! Herkes bunu merak ediyordu... "Ben söylemiştim..."#Süleyman Hurma
Samurayda hedife kılıfı Satışı 68 yıldır yasak ama...Samurayda hedife kılıfı! Satışı 68 yıldır yasak ama...#Başak Cengiz
Samuray kılıcıyla kadın katleden adam deli miSamuray kılıcıyla kadın katleden adam deli mi?#Başak Cengiz
Kentsel dönüşümde en büyük engeldi İstanbulda önemli değişiklikKentsel dönüşümde en büyük engeldi! İstanbul'da önemli değişiklik#İstanbul
Yüz yüze eğitimde ilk ara tatil bugün başlıyor: Uzmanlar uyardıYüz yüze eğitimde ilk ara tatil bugün başlıyor: Uzmanlar uyardı!#Ara Tatil
Salgının seyrine dair dikkat çekici saptamalar... Hastaların çoğu genç ve aşısızSalgının seyrine dair dikkat çekici saptamalar... Hastaların çoğu genç ve aşısız#Koronavirüs Aşısı
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştuHülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu#Magazin Tarihi
Karamollaoğlu, ittifak ve koltuk meselesi için ne dediKaramollaoğlu, ittifak ve koltuk meselesi için ne dedi?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
UEFAnın cevabı ortaya çıktı Galatasaray markası ve başvuru skandalıUEFA'nın cevabı ortaya çıktı! "Galatasaray markası ve başvuru skandalı!#Galatasaray
Yüzlerce milyonluk mücadele yeni boyut kazandı: Paralı davasında üçüncü raundYüzlerce milyonluk mücadele yeni boyut kazandı: Paralı davasında üçüncü raund#Enver Paralı
Miçotakise çok sert tepki: Nankörlüktür Belgeler elimizde... ABDnin üssü haline geldilerMiçotakis'e çok sert tepki: Nankörlüktür! Belgeler elimizde... ABD'nin üssü haline geldiler#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İstanbul’da Hamlet, Hamburg’da garsonİstanbul’da Hamlet, Hamburg’da garson#Elit İşcan
Nebahat Çehreden Uğur Yücelin sözlerine tepkiNebahat Çehre'den Uğur Yücel'in sözlerine tepki#Nebahat Çehre
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Galatasaray'da Ocak ayı senaryosu belli oldu! 3 yolcu, 4 transfer...

#Galatasaray#Mbaye Diagne#Oğulcan Çağlayan
Son Dakika: Galatasarayda Ocak ayı senaryosu belli oldu 3 yolcu, 4 transfer...
Ali Naci Küçük

Sezon başında 10'ar futbolcu alıp gönderen Galatasaray'da Ocak ayı da hareketli geçecek. Yönetim, takviye yapılması gereken mevkilere önemli isimler getirmek için kolları sıvadı. Bekleneni veremeyen Assunçao’yu kiralık geldiği Famalicao Kulübü’ne geri gönderecek olan sarı kırmızılılarda Diagne’nin Avrupa’ya satılması, Oğulcan’ın da kiralık verilmesi gündemde. Buna karşın Gedson Fernandes, Mohamed Elneny, İrfancan Eğribayat ve yabancı bir santrforun gelmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Sezon başında kadrosuna kattığı 10 futbolcu ile önemli bir değişime imza atan Galatasaray’da devre arası transfer dönemi de hareketli geçecek. Sarı kırmızılı takımın hedeflerine ulaşması adına bu süreçte ‘vedalar’ ile birlikte kadroya yeni katılımlar olacak... Ocak ayındaki ara transferde gerçekleşmesi beklenen değişimler şöyle:

ASSUNÇAO GERİ GİDECEK

Performansıyla sınıfta kalan Gustavo Assunçao, ilk devrenin bitiminin ardından Portekiz’e geri dönecek. Bir yıllığına 200 bin Euro’ya kiralanan 21 yaşındaki futbolcu, sözleşmesi feshedilerek Famalicao Kulübü’ne gönderilecek. Bugüne dek sadece 2 maçta toplam 134 dakika süre alabilen Assunçao, yabancı kontenjanında yer açmak adına gönderilecek.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Yusuf Yazıcı bombası Galatasaray iddiası sonrası heyecan yaratan beğeni...Son Dakika: Yusuf Yazıcı bombası! Galatasaray iddiası sonrası heyecan yaratan beğeni...Haberi Görüntüle

DIAGNE TEKRAR AVRUPA'YA

Geçtiğimiz iki sezon Belçika’nın Club Brugge ve İngiltere’nin West Bromwich Albion takımlarına kiralanan Mbaye Diagne’nin yeniden ayrılması gündemde. İngiliz ve İtalyan kulüplerinin takibinde olan Senegalli futbolcu için teklif gelmesi halinde gönderilecek ve yerine başka bir yabancı santrfor transfer edilecek. Diagne bu sezon 16 resmi maçta forma giyerken, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

GEDSON, ELNENY VE İRFANCAN

Haberin Devamı

Devre arası transfer döneminde alınması planlanan isimler de netleşti... Gedson Fernandes için Benfica’ya 8 milyon Euro’luk teklif sunacak olan sarı kırmızılılar, maliyetinin uygun olması durumunda Arsenal’den Mohamed Elneny’yi ve ikinci kaleci olarak Göztepe’den İrfancan Eğribayat’ı transfer etmeyi planlıyor. Ayrıca bunlardan bağımsız olarak Zamalek’e 4 milyon dolar ödenerek Mohamed’in bonservisi alınacak.

OĞULCAN'A GAZİANTEP TALİP

Teknik heyetin gözüne giremediği için bu sezon sadece 3 maçta oynayabilen Oğulcan Çağlayan’ın da ayrılması gündemde... Sürekli oynayabileceği bir kulübe kiralanması planlanan 25 yaşındaki kanat oyuncusuna Gaziantep FK’nın talip olduğu öğrenildi. Sezon başında bonservisi konusunda Çaykur Rizespor’la ile sıkıntı yaşanan Oğulcan, bu nedenle haftalarca TFF’den lisans alamamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Mbaye Diagne#Oğulcan Çağlayan

BAKMADAN GEÇME!

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır
Seçenekler netleşiyor ETYde Finlandiya modeli

Seçenekler netleşiyor! ETY'de Finlandiya modeli

#EYT