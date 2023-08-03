Son Dakika: Galatasaray'da Mertens'in Zalgiris'e attığı gol geceye damga vurdu! "Puskas adayı"

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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray ile Zalgiris karşı karşıya geldi. 2-2'nin rövanşında RAMS Park'ta oynanan maçı 1-0 kazanan temsilcimiz, adını bir üst tura yazdırdı.

D-Smart ekranlarında yayınlanan mücadelede Galatasaray'a turu getiren golü 31. dakikada Dries Mertens kaydetti. Konuk takım ise müsabaka boyunca gol sevinci yaşayamadı. Alınan bu sonucun ardından adını bir üst tura yazdıran taraf temsilcimiz oldu.

RAKİP BELLİ OLDU

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Slovenya ekibi Olimpia Ljubljana ile karşılaşacak. Maçlar 9-15 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Sarı kırmızılılar, Sloven rakibini de geçmesi durumunda gruplar öncesindeki son tur olan Play-Off'a yükselecek. Galatasaray'ın Play-Off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu.

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İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

Slovan Bratislava / Maccabi Haifa galibi.

Molde / Klaksvik galibi.

Rakow / Aris Limassol galibi.

Antwerp

MERTENS'TEN HARİKA GOL!

Maça baskılı başlayan Galatasaray maçın ilk bölümünde pozisyonlar bulsa da golü bir türlü bulamadı. 31. dakikada Kerem, sağdan kullandığı köşe vuruşunda topu ceza yayına kesti. O noktada bulunan Mertens, gelişine harika vurdu ve topu ağlara gönderdi.

HAGI'YI GERİDE BIRAKIP TARİHE GEÇTİ

Dries Mertens, Zalgiris ağlarına gönderdiği bu harika golle Galatasaray tarihine geçti. Gheorghe Hagi'yi (36 yaş 32 gün vs Milan) geride bırakan Mertens(36 yaş, 88 gün) Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu.

41 BİN TARAFTAR SEYRETTİ

Bu sezon ilk iç saha maçında takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Zalgiris mücadelesinde tribünleri doldurdu. RAMS Park’ta oynanan müsabakayı toplam 41 bin 505 taraftar izledi.

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ZAHA VE KEREM DEMİRBAY TRİBÜNDE, ICARDI LOCADA

Galatasaray'ın yeni transferleri Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay, karşılaşmayı tribünde takip etti. Sakatlığını atlatan ancak UEFA listesinde yer almayan Torreira da tribünde karşılaşmayı izledi. Sarı-kırmızılıların yıldız forveti Mauro Icardi ise karşılaşmayı locada takip etti.

BAKAMBU SÜRE ALDI

Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, 78. dakikada oyuna girerek yeni takımıyla ilk resmi maçına çıktı.

OKAN BURUK BİR İLKİ YAŞADI

Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk bir ilki yaşadı. Galatasaray’ın başında teknik direktör olarak Avrupa kupalarında bu sezon ilk kez mücadele eden Buruk, Zalgiris maçıyla birlikte ilk kez Avrupa'da galibiyet elde etti.

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Okan Buruk'un öğrencileri UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Zalgiris Vilnius ile 2-2 berabere kalmıştı.

UĞUR MELEKE: MERTENS'TEN BİR PUSKAS ADAYI

Hürriyet Gazetesi Spor yazarı UĞUR MELEKE, Galatasaray'ın Zalgiris galibiyetinin ardından bir yazı kaleme aldı. İşte Meleke'nin bugünkü yazısı:

Hamit ve Stoch’un gollerini anımsattı.

David Beckham’ın Roberto Carlos’a kornerden yaptığı asisti hatırlarsınız. Ya da 2010’da Hamit Altıntop’un Kazakistan’a, 2012’de Miroslav Stoch’un Gençlerbirliği’ne attığı golleri...

İşte dün Seyrantepe’de o güzellikte bir an yaşandı otuzuncu dakikada. Kerem, sağ kanattan kazanılan korneri ceza alanı dışındaki Mertens’e yolladı. Belçikalı virtüöz de muhteşem bir voleyle sarstı ağları. Mertens’in arkasına doğru hareket ederek oldukça zor bir pozisyonda o voleyi çıkarttığını düşünürsek, FIFA Puskas Ödülü için aday olabileceğini de tahmin ediyorum şimdiden.

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9 KiŞiYLE KAPANDILAR

30’uncu dakikada gelen o gol elbette büyük bireysel yetenek gerektiriyordu ama Galatasaray’ın da 15’le 30 arası rakibini oldukça bunalttığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Vilnius ekibi maça 9 kişiyle kapanıp, sadece Galatasaray’ın tamamlayamadığı hücumlarda Oyewusi’yi koşturma umuduyla başladı.

İlk 15 dakika pek bir açık vermediler ama çeyrek saatin sonunda baskıyı artırdı temsilcimiz. 17’de Kerem’le bir kez kaleyi yokladı. Sonra Angelino güzel bir ortayla Abdülkerim’i pozisyona soktu. Bu arada Oliveira bir uzaktan şut, bir de kafayla iki pozisyon yaratmıştı. Ve 15’le 30 arası Zalgiris kalesine 5 şut yollamış, 5 de köşe atışı kazanmıştı Galatasaray. İşte o baskının, o şutların, o köşe atışlarının sonucunda geldi o harika gol.

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OYUN ANLAYIŞINI DEĞiŞTiRMEDi

Galatasaray kalan bir saatte de dominant oyun anlayışından vazgeçmedi, neredeyse %70+ topla oynadı, 17 şut, 9 korner istatistiğiyle tamamladı maçı. Belki de tek eksik, pozisyon sayısıyla tabela arasındaki dengesizlikti.

Maça Halil 9 numara pozisyonunda başladı ama milli futbolcuyla ilgili görüşümü bu sütunda daha önce belirtmiştim: Tek santrfor oynadığında zorlanıyor Halil. İkinci santrfor rolünde, bağlantıda daha fazla gösterebiliyor kendini.

Barış’ın da en uçta olması, alan bulabildiğinde mantıklı. Ancak Zalgiris mağlup durumdayken bile savunmasını öne çıkarmayınca ikinci gol bulunamadı. Galatasaray’da maçın posterini yaratan Mertens’in yanı sıra Boey, Abdülkerim, Kerem ve Yunus’u da iyiler arasına yazabiliriz dünkü performanslarıyla.