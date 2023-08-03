Son Dakika: Galatasaray'da Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs ayrılığı açıkladı

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Galatasaray forması giyen Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, Türkiye'de son yıllarını geçirdiklerini açıkladı.

Kerkhofs, "Bir yıldır İstanbul'da yaşıyoruz. Her şey çok çabuk geçti. Şimdi ikinci ve aynı zamanda son yılımıza giriyoruz. Bu yurtdışında yaşayacağımız son yıl. Bir yıl daha tadını çıkaracağız. Belçika'ya dönmek zor olacak. Yurtdışında çok uzun süre yaşadık. Belçika'da olmak her zaman güzel ama ben de çok çabuk yoruluyorum" dedi.

OH LEUVEN'E DÖNECEK Mİ?

Kat Kerkhofs, eşi Dries Mertens'in futbola başladığı OH Leuven'e dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya ise "Zaten çok seyahat edeceğiz." cevabını verdi.

10 MİLYON EURO İDDİASI

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Dries Mertens'e sürpriz bir teklif geldiği iddia edilmişti. İtalyan gazeteci Nico Schira, Suudi Arabistan'dan Belçikalı yıldız için sarı - kırmızılılara 10 milyon Euro transfer teklifi geldiğini ifade etmişti. Yıldız oyuncuya iki yıllık sözleşme teklif edilirken, düşünmek için süre istediği belirtilmişti.

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SÖZLEŞMESİ OTOMATİK UZADI

Napoli'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan Dries Mertens geçtiğimiz sezon başında sarı-kırmızılılara imza atmıştı. 36 yaşındaki yıldız futbolcu sarı-kırmızılılarda geride kalan sezonda 33 resmi maçta forma şansı buldu. Dries Mertens bu müsabakalarda 7 gol sevinci yaşadı. Belçikalı oyuncu aynı zamanda 4 asist üretti. Dries Mertens'in 25 maçta şans bulmasının ardından sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon devreye girdi.