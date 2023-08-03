Son Dakika: Galatasaray'da Zaniolo neden kadroya alınmadı? Babasından açıklama geldi...

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Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Zalgiris Vilnius’a konuk olan Galatasaray’da Nicolo Zaniolo, karşılaşma boyunca elinden geleni yaptı.

Kamp döneminde takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olan İtalyan yıldız, sezonun ilk resmi maçında da Sarı-Kırmızılılar adına hücumdaki en kilit isimlerden biri oldu. Ancak genç oyuncu, sahada kaldığı süre içerisinde rakip kaleyi birçok kez yoklasa da ağları havalandıramadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında hem ileride hem de savunmada başarılı olan 24 yaşındaki futbolcu, hocası Okan Buruk’un direktiflerini harfiyen uyguladı.

ÇALIŞKAN İSİMLERDEN...

59. dakikada Zaniolo, ceza sahası içerisine katetmek istedi, rakip savunma izin vermedi. İtalyan oyuncu, ayağına her top geldiğinde, Zalgiris savunmasının baskısına maruz kaldı. Zaman zaman arkadaşlarına da fırsatlar yaratan Zaniolo, sahanın en çalışkan isimlerinden biri oldu.

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RÖVANŞTA KADRODA YOK

İlk maçtan 2-2’lik beraberlikle ayrılan Okan Buruk yönetimindeki Aslan, net bir galibiyet dışındaki ihtimalleri aklından bile geçirmezken ilk 11 belli oldu. İlk maçın çalışkan isimlerinden olan Zaniolo'nun kadroda neden olmadığı merak edilirken detaylar ortaya çıktı.

BABASI SEBEBİNİ AÇIKLADI

Baba Igor Zaniolo, Fanatik'e konuştu ve oğlunun küçük bir fiziksel bir problem nedeniyle Zalgiris maçının kadrosuna alınmadığını söylerken transfer söylentilerini de net bir dille yalanladı.

OKAN BURUK: KASIĞINDA AĞRI HİSSETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dünkü antrenmanda Zaniolo'nun kasığında ağrı hissetmesi nedeniyle maç kadrosunda olmadığını dile getirdi, "Zaniolo dün taktik idmanın en sonunda kasığında bir ağrı hissetti. Yoksa bugün ilk 11'de olacaktı. Çok olumsuz bir şey yok ama ağrısının olduğunu ve oynayamayacağını söyledi. 2-3 güne antrenmanlara başlayacaktır." dedi.