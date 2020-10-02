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Haber Giriş: 02.10.2020 - 09:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Marcao kararı verildi! Transfer...

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Son Dakika | Galatasaray'da Marcao kararı verildi! Transfer...
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Galatasaray, Roma'nın ısrarla transfer etmek istediği Marcao hakkında son kararı verdi. Teknik direktör Fatih Terim'le bir görüşme yapan yönetim, Brezilyalı futbolcunun en azından devre arasına kadar Galatasaray'la yola devam etmesini kararlaştırdı.

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Sarı-Kırmızılılar, Roma'nın ısrarla transfer etmek istediği Marcao hakkında son kararı verdi.

Teknik direktör Fatih Terim'le bir görüşme yapan yönetim, Brezilyalı futbolcunun en azından devre arasına kadar Galatasaray'la yola devam etmesini kararlaştırdı.

Takımın Avrupa ve ligdeki durumuna göre, ara transferdeki tekliflere verilecek cevap tekrar gözden geçirilecek.

Bu arada dün akşamki Rangers mücadelesinde, Marcao'yu takip etmeleri için Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden temsilci gönderildiği öğrenildi. (Fanatik)

 

Son Dakika | Galatasarayda Marcao kararı verildi Transfer...

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