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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray-Rangers maçına damga vuran o an! Fatih Terim ile Steven Gerrard tartıştı
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Futbol
Haber Giriş: 02 Ekim 2020 - 00:06 | 

Son Dakika Haberi | Galatasaray-Rangers maçına damga vuran o an! Fatih Terim ile Steven Gerrard tartıştı

Rangers ile Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı maça Fatih Terim ile Steven Gerrard'ın tartışması damgasını vurdu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynanan maça Steven Gerrard ile tartışmasıyla damga vurdu.

2İLK KEZ YENİLDİ
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İLK KEZ YENİLDİ

Galatasaray, Rangers mağlubiyetiyle bu sezon resmi maçlarda ilk kez yenildi.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İskoç ekibi Rangers'a 2-1 mağlup oldu ve Avrupa kupalarından elendi. Rangers maçı ile birlikte bu sezonki 6. resmi müsabakasına çıkan sarı-kırmızılılar ilk yenilgisini de almış oldu. Cimbom daha önce oynadığı 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik almıştı

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Aslan bu süreçte Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i yenerken, Fenerbahçe ile berabere kalmış, UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarında da Neftçi Bakü ve Hajduk Split'i mağlup etmişti.

5TERİM İLE GERRARD ATIŞTI
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TERİM İLE GERRARD ATIŞTI

Rangers-Galatasaray maçı devam ederken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard kenarda bir atışma yaşadı.

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Fatih Terim, Steven Gerrard'a çok konuştuğu yönünde el hareketlerinde bulundu.

7G.SARAYIN GOLÜ GELİNCE
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G.SARAY'IN GOLÜ GELİNCE

Bu atışmanın hemen ardından Galatasaray'ın golü geldi ve iki teknik adam da tartışmayı kesti.

8GERRARDI ÖVMÜŞTÜ
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GERRARD'I ÖVMÜŞTÜ

Fatih Terim, Rangers maçı öncesinde teknik direktör Gerrard'ı öven açıklamalarda bulunmuştu.

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Terim, "Gerrard çok önemli bir futbolcuydu. Teknik adamlığa da çok iyi başladı.

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Oyuna yaklaşımını gördüğümüzde teknik adamlık kariyeri her gün biraz daha yükselecek gibi duruyor" ifadelerini kullanmıştı.

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