Son Dakika Haberi | Galatasaray-Rangers maçına damga vuran o an! Fatih Terim ile Steven Gerrard tartıştı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynanan maça Steven Gerrard ile tartışmasıyla damga vurdu.
2
Abone Ol
İLK KEZ YENİLDİ
Galatasaray, Rangers mağlubiyetiyle bu sezon resmi maçlarda ilk kez yenildi.
3
Abone Ol
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İskoç ekibi Rangers'a 2-1 mağlup oldu ve Avrupa kupalarından elendi. Rangers maçı ile birlikte bu sezonki 6. resmi müsabakasına çıkan sarı-kırmızılılar ilk yenilgisini de almış oldu. Cimbom daha önce oynadığı 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik almıştı
4
Abone Ol
Aslan bu süreçte Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i yenerken, Fenerbahçe ile berabere kalmış, UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarında da Neftçi Bakü ve Hajduk Split'i mağlup etmişti.
5
Abone Ol
TERİM İLE GERRARD ATIŞTI
Rangers-Galatasaray maçı devam ederken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard kenarda bir atışma yaşadı.
6
Abone Ol
Fatih Terim, Steven Gerrard'a çok konuştuğu yönünde el hareketlerinde bulundu.
7
Abone Ol
G.SARAY'IN GOLÜ GELİNCE
Bu atışmanın hemen ardından Galatasaray'ın golü geldi ve iki teknik adam da tartışmayı kesti.
8
Abone Ol
GERRARD'I ÖVMÜŞTÜ
Fatih Terim, Rangers maçı öncesinde teknik direktör Gerrard'ı öven açıklamalarda bulunmuştu.
9
Abone Ol
Terim, "Gerrard çok önemli bir futbolcuydu. Teknik adamlığa da çok iyi başladı.
10
Abone Ol
Oyuna yaklaşımını gördüğümüzde teknik adamlık kariyeri her gün biraz daha yükselecek gibi duruyor" ifadelerini kullanmıştı.