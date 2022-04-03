Son dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nu yıkan haber! Maç bitimi öğrendi...

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasdaray'da maça ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis'in attığı golde penaltıyı kazandıran isim olurken maçta da etkili bir görüntü sergiledi.

Mücadelenin 33. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan Kerem, acılar içinde oyun alanının dışına çıktı.

Oyuna devam edemeyen Kerem'i, Domenec Torrent teselli ederken yerine giren isim Emre Kılınç oldu.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı hakkında "Kerem’in pazartesi günü MR'ı çekilecek. Kasığında ağrısı olduğu için çıkardık. Durumu pazartesi günü netleşecek" şeklinde açıklama yaptı.

MAÇ SONU ACI HABERİ ALDI

Kerem Aktürkoğlu, maçın bitiminde ise acı bir haber aldı. Babaannesinin hayatını kaybettiğini öğrenen Kerem büyük üzüntü yaşadı. Yıldız futbolcunun üzüntüsü, stadyumdan çıkarkan mixed zone'da bekleyen gazetecilerce de görüldü.