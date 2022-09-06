Son Dakika: Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Mauro Icardi için sıcak saatler! Aylardır beklenen transferi babası açıkladı... "Anlaştık, İstanbul'a geliyoruz"

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Savunma ve hücum bölgelerine transfer yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Mauro Icardi'nin transferi için geri sayıma geçen sarı kırmızılı ekip, Kaan Ayhan transferinde de mutlu sona yaklaştı.

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, 2-1 kazanılan Gaziantep FK maçının ardından açıklamalar yapmıştı. Transferlerle ilgili konuşan Erden Timur, "Yarından itibaren transferler, Çarşamba ve Perşembe günü ülkemize gelmiş olacak" demişti.

ERDEN TİMUR TARİH VERDİ

Transferlerin Çarşamba ve Perşembe günü Türkiye’ye geleceğini belirten Erden Timur, "Transferle ilgili bir şey diyemeyeceğim. Birkaç gün içinde hepsi gelmiş olacak. 1 ay önce kampta sizlerle konuştuktan sonra herhangi bir açıklama yapmadım. Ağustos’un son 3, 4 ve Eylül’ün ilk haftasında bu iş bitecek demiştim. Rakiplerimizden yaklaşık 3 ay transfere geç başladık. Transfer başladığı gün, transfer başlamıyor. Önce başlıyor. Finansal olarak bir gerçeklik var. Biz yöneticiler olarak, başkan olarak ne kadar para koyarsanız koyun FFP diye bir şey var. Yöneticilerin koyduğu paralar, FFP kapsamında gelir olarak kabul edilmiyor. Sadece geçen seneden bu yana UEFA gelirimiz, Galatasaray token gelirimiz ve kurda yaşanan düşüşten dolayı hem yayın hem de sponsorluklardaki kur düşüşü sonrasında 52 milyon Euro gibi bir gelir azlığı var. Bu yüzden çok iyi futbolcular almak zorundayız. Biz 5 büyük ligden teklif alan, orta ve üst takımlardan teklif alan, yanılmayacağımız nitelikte oyuncular almamız lazım. Çünkü, geçen sene zor bir sezon geçirdik. Takımın büyük kısmın revize etmemiz gerekiyor. Bunu FFP çerçevesinde yapmamız gerekiyor. Eylül’ün ilk haftasını bekledik. Hem de o liglerde oynamak isteyen oyuncuların, teklif alamaması ya da bekledikleri maaş düzeyini bulamayacaklar. Yarından itibaren transferler, Çarşamba ve Perşembe günü ülkemize gelmiş olacak" diye konuşmuştu.

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MAURO ICARDI AN MESELESİ

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17-18 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da kalıp, Galatasaray’a ‘evet’ diyen Mauro İcardi’nin PSG’de kazandığı 8 milyon Euro’luk ücretinin 3 milyon Euro’sunu sarı kırmızılılar karşılayacak.

Fransız temsilcisinde 1 yıllığına kiralanacak olan ve Çarşamba günü İstanbul’da olması beklenen Arjantinli oyuncu, hemen özel çalışmalara tabi tutulacak. Mauro Icardi ve ailesi, Galatasaray’ın tahsis ettiği Bebek'te boğaza nazır bir villada yaşayacak.

KAAN AYHAN'LA ANLAŞMA TAMAM

Öte yandan transfer döneminin sonunda Galatasaray beklenen yerli bombasını Kaan Ayhan'la patlattı. 27 yaşındaki stoper ile yıllık 1.6 milyon Euro maşa anlaşan sarı-kırmızılılar, milli savunmacının kulübü Sassuolo'yu da ikna etme noktasına geldi.

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Sabah'ın haberine göre; yetenekli futbolcu için 4 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olan sarı kırmızılı ekip, 5 milyon Euro isteyen İtalyanlar'ı indirime zorluyor ve pazarlık süreci olumlu ilerliyor. Kaan Ayhan ısrarının perde arkasında +3 yerli kuralı kadar Victor Nelsson'a verilen söz yatıyor.

Sevilla'ya transferi gerçekleşmeyen Nelsson'a Ocak ayında gereken kolaylığın sağlanacağı konusunda garanti verildiği ortaya çıktı. Galatasaray 13 milyon Euro'yu gören Danimarkalı stoperine Dünya Kupası sonrasında daha iyi bir teklifin gelmesine kesin gözüyle bakıyor.

BABASI GALATASARAY'I AÇIKLADI: İSTANBUL'A GELİYORUZ

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Öte yandan Fanatik Gazetesi'nden Gökmen Özcan'ın haberine göre; Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan, Galatasaray ile anlaştıklarını söyledi. Erol Ayhan ile görüştüğünü söyleyen Özcan, o sözleri bu şekilde aktardı: "Galatasaray'la her konuda anlaştık. Kulüpler imzaları attıktan sonra İstanbul'a geliyoruz."

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SICAK BAKIYOR

Sarı kırmızılılar bir yandan Sassuolo’nun nasıl bir karar vereceğine odaklanırken diğer yandan Çağlar Söyüncü'yü de kadrosuna katabilmek için Leicester City’e resmi teklif yaptı. Galatasaray, İngiliz ekibinde gözden düşen ve Brighton maçı kadrosuna dahi alınmayan Çağlar Söyüncü'yü kiralık olarak kadrosuna katma hedefinde.

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Milli futbolcu da düzenli forma giyebilmek adına bu öneriye olumsuz yaklaşmadı. Galatasaray, Premier Lig ekibini ‘kiralama’ modeline ikna etmek adına yoğun mesai harcıyor.

FENERBAHÇE TARAFTARI ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YÜ ÇOK İSTİYOR

Sarı-Lacivertliler’de aylardır beklenen forvet transferi, Michy Batshuayi’nin imzasıyla tamamlandı. Jorge Jesus, ocak ayına kadar başka takviye yapmayacaklarını söyledi. Başkan Ali Koç ise, “21 yaş altı bir oyuncu alabiliriz. Türk oyuncu da olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

Fanatik'in derlemesine göre; Çağlar Söyüncü’nün Leicester’da forma bulamaması ve ayrılık ihtimali belirmesi, Fenerbahçeli taraftarları harekete geçirdi. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray’ın da peşinde olduğu Milli savunmacı için sosyal medyada kampanya başlattı. #AliBaşkanÇağlarıAl etiketiyle binlerce tweet atıldı. 12. adam sosyal medyada Çağlar için çağrı yaparken, yönetimin de zaten harekete geçtiği ortaya çıktı.

DURUMU ARAŞTIRILIYOR

Galatasaray gibi Fenerbahçe’nin de Leicester ile temasa geçerek 26 yaşındaki savunmacının durumunu araştırmaya başladı. Menacer Brendan Rodgers, yıldız futbolcunun oynatılmamasının nedenini, “Bizim seviyemize yakın bile değil” sözleriyle açıklamıştı.

NATHAN REDMOND İDDİASI

İngiliz basınından The Athletic'te yer alan habere göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Southampton forması giyen Nathan Redmond'u transfer etmek istiyor. David Ornstein imzalı haberde, üç takımın da 28 yaşındaki kanat oyuncusu için resmi teklif yaptığı belirtildi.