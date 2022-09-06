Son Dakika: Galatasaray - Gaziantep FK maçı sonrası gündem Yaşar Kemal Uğurlu! "Sezonun en kötüsü, kabul edilemez, dağıldı, Gaziantepli oyuncu ipten aldı..."

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK’yı konuk etti. NEF Stadyumu'nda ilk yarısı 1-1 biten mücadeleden Galatasaray, 90+1. dakikada bulduğu golle 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Mücadelenin ilk yarısında Sagal'ın attığı golle 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar daha sonra Bafetimbi Gomis'in golü ile devreye 1-1 eşitlikle girdi. İlk yarının sonlarına doğru Abdülkerim Bardakcı ile 10 kişi kalan Galatasaray, ikinci yarıda Bafetimbi Gomis ile bir penaltıdan da yararlanamadı. Ev sahibi ekip, mücadelenin 90+1. dakikasında Stelios Kitsiou'nun kendi kalesine attığı golle 2-1 kazandı.

Bu sonuçla puanını 10 yapan Galatasaray, 7. sıraya yükseldi. Aynı puanda kalan Gaziantep FK ise 5. sıradaki yerini korudu. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Gaziantep FK ise evinde ligin yeni ekibi Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Erden Timur yeni transferler için tarih verdi! Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın Sacha Boey yine mest etti! Taraftar ayakta alkışladı Haberi görüntüle

İÇ SAHADA İLK GALİBİYET

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşmasıyla Spor Toto Süper Lig’de bu sezon Nef Stadyumu’nda ilk kez kazandı. Sarı-kırmızılılar daha önce evinde oynadığı Giresunspor'a kaybetmişti.

EMİN BAYRAM SİFTAH YAPTI

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile evinde mücadele eden Galatasaray'da genç futbolcu Emin Bayram oyuna sonradan dahil oldu. Abdülkerim Bardakcı'nın ilk yarının sonlarına doğru kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesinin ardından Teknik Direktör ikinci yarıya bu bölgeye oyuncu değişikliği yaparak başladı. Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine 19 yaşındaki defans oyuncusuna görev verdi. Emin Bayram böylece bu sezon ilk kez Süper Lig'de forma giydi.

BAFETIMBI GOMIS KARIŞIK DUYGULAR YAŞADI

Bafetimbi Gomis, Gheorghe Hagi'den (1996/97) bu yana Galatasaray'ın bir Süper Lig sezonunda attığı ilk üç golü kaydeden ilk yabancı oyuncu oldu. Deneyimli oyuncu ayrıca, Süper Lig'de ilk maçına çıktığı 2017/18 sezonundan bu yana en fazla penaltı kaçıran iki oyuncudan biri konumuna düştü.

Haberin Devamı

SİHİRLİ DAKİKA: 86

Ekim 2021'deki Çaykur Rizespor maçından bu yana ilk kez kırmızı kart gördüğü bir Süper Lig karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de kazandığı üç maçta da galibiyet golünü 86. dakikadan sonra attı.

10 MAÇTA 22 GOL

Gaziantep FK, Süper Lig'de İstanbul takımlarına konuk olduğu son 10 maçı toplam 22 gol yiyerek kaybetti.

SACHA BOEY YİNE MEST ETTİ

Süper Lig'in 5. haftasında Nef Stadı'nda oynanan mücadelede uzun süre 10 kişi kalan Galatasaray, 2-1'le kazanırken performansıyla öne çıkan isim Sacha Boey oldu.

Sarı kırmızılıların 21 yaşındaki sağ beki, Süper Lig kariyerinde en fazla ikili mücadele kazandığı, çalım attığı ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu maçı Gaziantep FK karşısında oynadı.

Haberin Devamı

Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı taraftarlar hepbir ağızdan Sacha Boey tezahüratı yaparken Boey da alkışlayarak karşılık verdi.

Sacha Boey'un Gaziantep FK maçı istatistikleri:

Topla buluşma: 69

Kazandığı ikili mücadele: 13

Çalım: 7

RCS topla buluşma: 6

Pas arası: 3





ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN KIRMIZI KARTI OLAY OLDU

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Nef Stadı'nda ligin formda ekiplerinden Gaziantep FK'yı ağırlarken Abdülkerim Bardakcı'nın gördüğü kırmızı kart çok konuşuldu.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki savunmacı, karşılaşmanın 44. dakikasında rakip oyuncuyla giriştiği hava topu mücadelesi sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından ikinci sarı karttan ihraç edildi.

Haberin Devamı

Pozisyonun hemen ardından Yaşar Kemal Uğurlu tereddütsüz kartını çıkarırken sarı kırmızılı oyuncular ve teknik heyet karara tepki gösterdi. Galatasaray'da tüm oyuncular hakeme itirazda bulunurken Lucas Torreira da itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

KARİYERİNDE GÖRDÜĞÜ İLK KIRMIZI KART

Sarı kırmızılı formayla 5. lig maçına çıkan Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig kariyerinin 89. maçında, ilk kez kırmızı kart gördü.

OKAN BURUK ÇOK ÖFKELENDİ

Yaşar Kemal Uğurlu'nun kırmızı kart kararına çok sinirlenen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yoğun itirazda bulundu. Abdülkerim'in ihracı sonrası seyircilere de dönerek takıma destek vermeleri yönünde işaret yapan Okan Buruk, itirazları nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

Haberin Devamı

Öte yandan Sarı kırmızılı takımın resmi Twitter hesabından Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonun fotoğrafı paylaşılırken "ünlem ve soru işareti" kullanıldı.

OKAN BURUK: MAÇ ÖNCESİNDE YAŞAR KEMAL UĞURLU İSMİNİ GÖRÜNCE ENDİŞE YAŞADIK

Maç öncesi Yaşar Kemal Uğurlu ismini görünce endişe taşımaya başladık. Yalan söylemeyeceğim. Benim Başakşehir'de son maçın da hakemiydi. Yine aynısını yapmıştı. Epureanu'ya kırmızı kart göstermişti, Abdülkerim'e gösterdiğinin benzeri bir şekilde. O performans beni şaşırtmadı. Konsantrasyon olarak çok oyun içerisinde giren, iletişimi zayıf bir olan hakem. Galatasaray'ın geçen seneden gelen hafızası var hakem kararlarıyla ilgi. Bu sene de aynı şekilde başlaması bizi mutsuz ediyor. Yeni MHK, yeni federasyon var. Bunun için hata yapmalarını istemiyoruz. Hataların neden olduğunu çözemiyoruz. Sadece bize karşı değil rakiplerimize lehine de verilen yanlış kararlar var. Bundan sonraki haftalarda daha konsantre olsunlar. Benim isteğim, biz nasıl hazırlanıyorsak hakemler de aynı şekilde hazırlansın.

FIRAT AYDINUS: BU SEZONKi 45 MAÇTA EN KÖTÜ HAKEM PERFORMANSI

G.Antepli Kitsiou hem Galatasaray’ı hem Yaşar Kemal Uğurlu’yu ipten aldı.

Galatasaray-Gaziantep mücadelesi son çeyreğini gözümüz kırpmadan heyecan içinde izlediğimiz bir maç oldu.

Sezon başından bu yana oyun olarak bekleneni pek veremeyen G. Saray, ilk 11’de Gomis-Seferovic değişikliği dışında ideal kadrosuyla maça başladı. Bu değişikliğin etkisi ilk 45’te Gomis’in Mertens ile iş birliğiyle farkını hissettirdi. Ayrıca Yunus ve Kerem’in geçen haftaya göre kanatlarda kaybolmayıp daha fazla içeriye girmesi, bu sayede Van Aanholt ve Boey’e kanatlardan bindirme fırsatı doğurdu. Gaziantep ilk 4 haftaya göre daha defansif bir orta sahayla mücadele etti. Son 2 maçta 4 golü olan Figueiredo, sarı kırmızılıların kalesinde de etkisini gösterdi. İlk 10 dakikada 2 pozisyonla tehlike yarattı.

GAZiANTEP ANi ATAK KOVALADI

Sagal, Maxim ve Figueiredo ile ani atak kovaladılar. Bu sayede de golü buldular. Ayrıca Djilobodji, savunma dörtlüsünde oynamasına rağmen sürpriz çıkışlarla gol aradı ve G.Saray savunmasını fazlasıyla rahatsız etti. Djilobodji bu artılarıyla dikkat çekerken, 36. dakikada top “Ne yapacağıma kimse karar veremez” edasında öyle bir ikramda bulundu ki Gomis de bu ikramı geri çevirmeyerek çok rahat bir kafa golüne imza attı.

KIRMIZI KART iŞLERi DEĞiŞTiRDi

İlk yarının en güzel enstantanesi, Oliveira’nın şutu ve Günay’ın kurtarışıydı. Abdülkerim’in ilk yarının son bölümünde atılması ev sahibi takımın kanat bindirmelerini etkiledi. Van Aanholt, her iki kanadın da ileri geri lokomotif olduğu bir maçta kırmızı kart sonrasında daha az çıkabildiği bir oyun anlayışına bürünmek zorunda kaldı. İkinci 45 ise eksik olmasına rağmen oyun G.Saray’ın kontrolünde geçti. Erol Bulut bu oyun karşısında baskı da çok artınca Mustafa ve Figueiredo’yu çıkarıp Markovic ve Pekhart’ı aldı. Değişiklikler biraz olsun konuk ekibe dengeyi kurdurdu.

‘BEN PENALTI YAPTIRACAĞIM’ DEDi

70’te Mertens “Ben penaltı yaptıracağım” edasıyla pozisyona girdi, Ertuğrul “ben de penaltı yapacağım” diyerek müdahalede bulundu, Yaşar Kemal Uğurlu’nun da “Ben de penaltı vermeye hazırım” dediği üçlemeden penaltı kararı çıktı ancak Gomis kral olmayı reddetti ve penaltıyı kaçırdı.

SON 10 DAKiKA DÜELLOYA DÖNDÜ

Seferovic girdikten sonra bu kez Gomis ile rolleri değiştiler. Son 10 dakika tam anlamıyla düelloya dönen maç, atan kazanır havasına büründü. Son çeyreği gözümüzü kırpmadan heyecan içinde izlediğimiz 90 dakikadan kazançlı çıkan, Stelios Kitsiou’nun kendi kalesine attığı golle sarı kırmızılılar oldu.

BU SEZONKi 45 MAÇTA EN KÖTÜ HAKEM PERFORMANSI

Uğurlu’nun Abdülkerim’e gösterdiği 2. sarı kabul edilemez. Hatalı kırmızı kart kararının ardından dağıldı.

Galatasaray-Gaziantep FK maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’nun performansı için maalesef olumlu şeyler yazamayacağız. Karşılaşmanın kaderinde belirleyici rol oynayan tartışmalı pozisyonları şöyle özetlemek mümkün:

30. dakikada Abdülkerim Bardakçı’nın gördüğü ilk sarı kart doğruydu. Ancak buna sarı kart veren Uğurlu’nun 13’de Djilobodji’ye vermemesi maç içi standart açısından iyi gözükmedi.

Kerem Aktürkoğlu’nun pas verdikten sonra rakibi Ertuğrul’un ayağına gelen teması, oyun icabı gerçekleşen bir hareketti. Ne faul ne de kart gerektirir. Aksiyonun devamıydı ve hakemin devam kararı doğruydu.

BASİT KORNERLERİ DAHİ ATLADI

45. dakikada Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı’ya gösterilen 2. sarı kart kabul edilemez bir disiplin cezası oldu. Abdülkerim’in rakibinin yüzüne bir teması ya da müdahalesi de yok. Temas noktasını görmeden sarı kart çıkmış oldu.

Hatalı kırmızı kart kararının ardından Yaşar Kemal Uğurlu dağıldı. Basit korner kararlarını dahi atladı, faulleri pas geçti. Kerem’in ayağına basılan pozisyonda penaltı gerekirdi.

Başlıkta da ifade ettiğimiz üzere Yaşar Kemal Uğurlu, bu sezon oynanan 45 maçtaki en kötü hakem performansını dün akşam sergiledi.

UĞUR MELEKE: SACHA BOEY 2-1 GAZİANTEP

Fransız bek, Galatasaray’ın etkili hücum silahı olup yıldızlaştı.

Süper Lig’in ilk bir ayının sonunda Gaziantep’in bulunduğu konum sürpriz değil. Ekonomik imkanları geniş olan beş şampiyonu ayırırsak, ligin kalan 14 mütevazı takımı içinde bence en derin kadrolar Adana Demir ve Gaziantep’te. Şu anda Galatasaray’ın kadrodaki üçüncü stoperi Emin, dördüncü stoperi Metehan... Antep’te kulübede Rumen milli Tosca ve en parlak genç yerli stoperlerinden Arda Kızıldağ var. Hücumlarında Maxim, Mustafa, Sagal, Figueiredo gibi iyi bir dörtlü oynuyor. Arkada Markovic ve Pekhart bekliyor. Gaziantep’in üst grubu zorlayabilecek bir kadrosu varken dün Erol Bulut’un aşırı tutucu stratejisi garip geldi bana. Bu kaliteli kadro bence daha iyi futbol oynayabilir.

SARI KARTLAR KOLAY ÇIKTI

Aslında dün ilk 40 dakikada iki iyi niyetli takımın iyi maçı olarak seyrediyordu oyun. Ne olduysa o Günay-Oliveira itişmesinde oldu, bir kaos başladı, hakem de bence sarı kartlarını biraz kolay çıkardı o süreçte. Onu başka tartışmalar ve başka kartlar izledi. Kaotik bir 50 dakikalık bölüm yaşandı Seyrantepe’de.

TEMEL SORUNLAR HALLEDiLDi

G.Saray ilk dört haftaya göre bence bazı temel meseleleri halletmiş görünüyor: Yunus ve Kerem taç çizgisine yapışmıyorlar, daha fazla merkezde topla buluşuyorlar. Torreira’nın gelmesiyle rahatlayan ve öne çıkan Sergio Oliveira sezonun en iyi futbolunu oynadı. Sacha Boey kanadını mükemmel kullandı, 10’a 11’ken bile Galatasaray’ın etkili hücum silahı olmayı sürdürerek maçın kahramanı oldu Fransız bek. Yine Galatasaray’ın eksik oynadığı bölümde Nelsson ve Torreira’nın da sorumluluk aldıklarının altını çizmek gerek.

DERiN BiR KADRO iÇiN TRANSFER YAPMAK ZORUNLU

G.Saray bu sezon üç maçı son dakikalarda kazanarak üst gruba tutundu, ancak daha fazlasını yapabilmeleri için daha derin bir kadroya ihtiyaçları var. Transferde sarı kırmızılılar için çok kritik bir kırk sekiz saat yaşanacak şimdi. Stoper takviyesi şart. İyi bir santrfor da arıyorlar haliyle. Yunus-Kerem’in kaygı duymasını sağlayacak, onlarla rekabet edebilecek kanat hücumcusuna da ihtiyaçları var. Bu takviyeleri yapabilirlerse şampiyonluk yarışında daha gerçekçi bir şansı olabilir Galatasaray’ın bu sezon.