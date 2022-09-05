Galatasaray - Gaziantep FK maçında Sacha Boey damgası! Taraftar ayakta alkışladı

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Süper Lig'in 5. haftasında Nef Stadı'nda oynanan mücadelede uzun süre 10 kişi kalan Galatasaray, 2-1'le kazanırken performansıyla öne çıkan isim Sacha Boey oldu.

Sarı kırmızılıların 21 yaşındaki sağ beki, Süper Lig kariyerinde en fazla ikili mücadele kazandığı, çalım attığı ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu maçı Gaziantep FK karşısında oynadı.

Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı taraftarlar hepbir ağızdan Sacha Boey tezahüratı yaparken Boey da alkışlayarak karşılık verdi.

"HERKES İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Sacha Boey, "Benim için çok büyük bir maç oldu. Kırmızı karta rağmen maçı domine ettik ve maçı kazandık. İnanılmazdı. Uzun zamandır böyle bir an yaşamadık taraftarımızla. Herkes için çok mutluyum." diye konuştu.

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Sacha Boey'un Gaziantep FK maçı istatistikleri:

Topla buluşma: 69

Kazandığı ikili mücadele: 13

Çalım: 7

RCS topla buluşma: 6

Pas arası: 3