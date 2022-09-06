Son Dakika: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü çılgınlığı! Galatasaray derken...

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Sarı-Lacivertliler’de aylardır beklenen forvet transferi, Michy Batshuayi’nin imzasıyla tamamlandı. Jorge Jesus, ocak ayına kadar başka takviye yapmayacaklarını söyledi. Başkan Ali Koç ise, “21 yaş altı bir oyuncu alabiliriz. Türk oyuncu da olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

Fanatik'in derlemesine göre; Çağlar Söyüncü’nün Leicester’da forma bulamaması ve ayrılık ihtimali belirmesi, Fenerbahçeli taraftarları harekete geçirdi. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray’ın da peşinde olduğu Milli savunmacı için sosyal medyada kampanya başlattı. #AliBaşkanÇağlarıAl etiketiyle binlerce tweet atıldı. 12. adam sosyal medyada Çağlar için çağrı yaparken, yönetimin de zaten harekete geçtiği ortaya çıktı.

Durumu araştırılıyor

Galatasaray gibi Fenerbahçe’nin de Leicester ile temasa geçerek 26 yaşındaki savunmacının durumunu araştırmaya başladı. Menacer Brendan Rodgers, yıldız futbolcunun oynatılmamasının nedenini, “Bizim seviyemize yakın bile değil” sözleriyle açıklamıştı. Ancak asıl sebebin, Çağlar’ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmaması olduğu öne sürüldü. Sarı-Lacivertli futbolseverler, Fenerbahçe’yi tuttuğu iddia edilen başarılı oyuncunun bu nedenle tercihini kendilerinden yana kullanmasını umuyor.

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Altınordu’dan yetişti

Çağlar Söyüncü, Altınordu altyapısından yetişti. Yıldız futbolcu, 2014-15 sezonunda A takıma yükseldi. Çağlar, 23 Aralık 2014’te Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe’ye karşı ilk 11’de sahaya çıktı ve 1-1 biten mücadeledeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyuncu ertesi sezon takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Çağlar 2016-17 sezonunun başında 8 milyon Euro’ya Almanya’nın Freiburg takımına transfer oldu. Milli futbolcu 2018- 19 sezonunda ise 21 milyon Euro’ya Leicester’a imza attı.