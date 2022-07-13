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Son dakika: Galatasaray'da hedef yerli matematiği nedeniyle Kaan Ayhan | Transfer haberi

#Galatasaray#Transfer#Kaan Ayhan
Son dakika: Galatasarayda hedef yerli matematiği nedeniyle Kaan Ayhan | Transfer haberi
Ali Naci Küçük

G.Saray, Sassuolo’da forma giyen milli futbolcunun transferinden vazgeçmedi. Orta saha ve forvete yabancı oyuncular alacak olan Galatasaray, yerli hakkını savunma bölgesinden yana kullanacak. Bu mevki için Kaan Ayhan’da karar kılan sarı kırmızılılar, Sassuolo Kulübü ile yeniden masaya oturup bonservis pazarlığı yapacak. İtalyan ekibinin 5 milyon Euro istediği Kaan’ın transferinin 3-4 milyon Euro’ya bitirilmesi hedefleniyor.

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Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliviera’yı kadrosuna katan Galatasaray, yabancı oyuncu kuralındaki 8+3 sınırlamasını dikkate alarak Kaan Ayhan transferinden vazgeçmedi.

İlk 11’de Abdülkerim’in yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün’ü oynatmayı düşünen sarı kırmızılılar, kaliteli bir yerli takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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İLK GÖRÜŞMEDE ANLAŞAMAMIŞLARDI 

Orta saha ve forvete yabancı oyuncular alacak olan Galatasaray, yerli transferi hakkını savunma bölgesinden yana kullanacak. Bu noktada öne çıkan ilk isim ise Sassuolo’da forma giyen Kaan Ayhan oldu. Sarı kırmızılılar geçtiğimiz günlerde görüşüp anlaşmaya varamadıkları İtalyan kulübünün yöneticileriyle bu hafta içinde yeniden masaya oturacak.

Marcao’nun Sevilla’ya satışından elde edilen 15 milyon Euro sayesinde pazarlık masasına daha rahat oturacak olan Galatasaray yönetimi, 5 milyon Euro isteyen Sassuolo’yu ‘tamamını peşin ödeme’ formülü ile 3-4 milyon Euro civarında bir rakama ikna etmeyi hedefliyor.

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İtalyan kulübü ile kesin anlaşma sağlandığı takdirde hemen futbolcuyla görüşmelere başlanarak transfer bitirilecek.

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#Galatasaray#Transfer#Kaan Ayhan

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