Son dakika: Galatasaray antrenmanında Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt arasında gerginlik!

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Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Okan Buruk önderliğinde Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Galatasaray'da bu sabah yapılan antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

5'e 2 top kapma çalışması sırasında van Aanholt pozisyon gereği topa hamle yapmak isterken Kerem'e sert bir müdahalede bulunca yerde kalan Kerem Hollandalı oyuncuyu suratından itti ve ikili arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandi.

Diğer futbolcuların araya girmesiyle elektriklenme sona eriyor ve antrenman kaldığı yerden devam etti.

Galatasaray'ın sabah antrenmanında Patrick van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu arasında bir gerginlik yaşandı.pic.twitter.com/uizMLF1IZ4 — Spor Arena (@sporarena) July 12, 2022

MARCAO SAHA İÇİNDE TOKAT ATMIŞTI

Kerem Aktürkoğlu geçen sezonun başında da Marcao ile gerginlik yaşamış, Brezilyalı futbolcu Kerem'e saha içinde yumruk atmış ve 8 maç ceza almıştı. Cezasının başında takımda kadro dışı kalan Marcao, hem Kerem'den hem de takım arkadaşlarından özür dileyerek kadroya dahil edilerek takıma katılmıştı.

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VAN AANHOLT'TAN PAYLAŞIM: N'ABER

Kerem Aktürkoğlu ile gerginliği haberleri sosyal medyada 'kavga ettiler' şeklinde yayılmasının ardından van Aanholt sosyal medyadan fotoğraf paylaşıp İspanyolca 'Que pasa' (N'aber) yazdı.

GS TV'YE KONUŞTU

Patrick van Aanholt, sabah antrenmanının ardından GS TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

Buradaki hazırlık sürecimiz iyi gidiyor, sıkı çalışıyoruz. Takım olarak bir araya gelerek iyi şekilde çalışmamız gerekiyor. Böylelikle sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.”

“Geçen sezon iyi bir şekilde bitirmedik. Burada bireysel olarak değil tüm oyuncuların kendisine dönüp bakması lazım. Aynaya bakıp kendimize özeleştiri yapmamız lazım. Belki maçlarda ve antrenmanlarda elimizden gelenin en iyisini veremedik. Ligde istediğimiz sırada bitiremedik; ancak tatilden dinlenmiş şekilde geri döndük ve yeni sezon hazırlıklarına başladık.”

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“İyi bir başlangıç yaptık. Her geçen gün iyi yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Sezonun ilerleyen döneminde bu konuşmayı tekrar yapmamız ve Galatasaray’ı eski konumuna getirmemiz gerekiyor.”

“İyi hissediyorum. Çift idmanlar sezon öncesi hazırlıkların bir parçasıdır. Ben de bunu 16 seneden beri yapıyorum. Çalışmalar zorlu geçiyor. Bunu yapmaya mecburuz. Hazır bir şekilde başlamak istiyorsak bu zorluğun üstesinden gelmemiz gerekiyor.”

"HAMZA VE EFE YÜKSEK POTANSİYELE SAHİP"

“Gençlere verebileceğim tavsiye beraber olduğu tecrübeli oyuncuları dinlemeleri, antrenmanda her gün elinden gelenin en iyisini yansıtmaları ve kendilerini geliştirmeleri. A takım ile birlikte çalışıyorlar ve bundan keyif almaları gerekiyor. Futbolun yaşı yok. İyiseniz iyisinizdir. Bunu antrenmanda ve maçta göstermeniz gerekir. Genç oyuncularla çok konuşuyorum. Hamza, Efe ve genç oyuncularla çok konuşuyorum. Yüksek potansiyele sahipler.”

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“Çift antrenmanlar yapıyoruz. Buraya gelmeden önce de çift antrenmanlar yapıyorduk. Oyuncuların üzerinde bir yorgunluk var. Koşularımızı yapmamız ve sahada elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Hazırlık maçlarını kazanarak lige başlarsak kendimize olan güvenimiz artacak. Lige o şekilde başlayacağız. Elde edeceğimiz sonuçlar da çok farklı olacak.”

“Hepimizin isteği şampiyon olmak. Bunun için hazırlanıyoruz. Kampa bunu için geldik. Elbette aramıza yeni katılanlar olacak. Kampın sonunda kendini hazır hisseden fit bir takım gerekiyor. Bir takımın oluşması bu şekilde oluyor. Dışarıdan insanların müdahalesine çok fazla maruz kalmamak için kendimizi iyi hazırlamamız, böylelikle şampiyonluk yoluna gitmemiz gerekiyor.”

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“Atmosfer oldukça güzel. Antrenman sırasın mücadelemizi ortaya koymamız gerekiyor.“

OLIVEIRA İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, bugün Sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı. Okan Buruk ile bir süre sohbet eden yıldız orta saha, yeni teknik direktörüyle objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.