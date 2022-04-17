Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Galatasaray'da Genel Kurul yine mahkemelik oldu! Tüm kararların iptali için dava açıldı

#Galatasaray#Burak Elmas#Selçuk Erdoğmuş
Son dakika: Galatasarayda Genel Kurul yine mahkemelik oldu Tüm kararların iptali için dava açıldı
Ali Naci Küçük

İstanbul Valiliği’nin ardından Galatasaray Kulübü Eski Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş da yargıya başvurdu. Erdoğmuş, İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı davada, Genel Kurul’da tüzük ve mevzuata aykırı davranışlar yaşandığından hareketle; toplantıda alınan tüm kararların iptalini ve bu yönde ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etti. Selçuk Erdoğmuş, kendisinin üyelikten ihraç edildiği Genel Kurul’daki kapalı oylama ve oylama öncesi sayım yapılmamasının da mevzuata aykırı olduğunu iddia etti.

Haberin Devamı

Galatasaray Kulübü’nün son Olağan Genel Kurul Toplantısı bir kez daha mahkemelik oldu... Hukukçulara göre Genel Kurul’daki tüm kararlar geçersiz olabilir. 26 Mart’ta başlayıp 25 saat süren toplantıda 27 Mart sabahı 09.00’da yapılan oylama ile kulüp üyeliğinden ihracına karar verilen Mustafa Cengiz döneminin sicil kurulu başkanı Selçuk Erdoğmuş, Genel Kurul’da alınan kararların iptali için 9. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde iptal davası açtı. Erdoğmuş, Genel Kurul’da tüzük ve mevzuata aykırı davranışlar yaşandığından hareketle; toplantıda alınan kararların sakat olduğunu savunup, tamamının iptalini ve bu yönde ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etti.

Gözden Kaçmasın

Galatasaray Başkanı Burak Elmastan Divan Kurulunda veda konuşmasıGalatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Divan Kurulu'nda veda konuşmasıHaberi görüntüle

Üyeler iptal davası açma hakkına sahip

Erdoğmuş’un dava dilekçesinde Genel Kurul’daki kapalı usul oylama ve oylama öncesi sayım yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu savunuldu. Dernekler mevzuatına göre, Genel Kurul Toplantısı’na katılan bir üye, toplantıda alınan herhangi bir kararla ilgili iptal davası açabiliyor. Daha önce 2011 yılında dönemin Galatasaray Başkanı Adnan Polat’ın ibrasızlığı üzerine kulüp üyeleri Dilara Endican, Samim Baki ve Kayhan Berberoğlu iptal davası açmış ve kazanmışlardı. Ayrıca Yargıtay, idari ibrasızlığın hukuka aykırı olduğunu yerleşmiş içtihatlarıyla belirlemişti.

Haberin Devamı

İSTANBUL VALİLİĞİ DE 9 NİSAN’DA DAVA AÇMIŞTI

İSTANBUL Valiliği de 26 Mart’taki Genel Kurul’u inceleyen Dernekler Masası’nın hazırladığı rapor üzerine Galatasaray Kulübü aleyhine İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştı. Davada mahkemeden şu taleplerde bulunuldu:

1- 26 Mart’ta yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın iptali.

2- Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası alınan erken seçim kararının iptali.

3- Kulüp tüzüğünde ‘idari ibrasızlık’la ilgili tüm maddelerin iptali.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Burak Elmas#Selçuk Erdoğmuş

BAKMADAN GEÇME!

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme
Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar! Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

#Prens Andrew
İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri

BAKMADAN GEÇME!

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme
Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar! Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

#Prens Andrew
İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri