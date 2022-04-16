Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Divan Kurulu'nda veda konuşması

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları şu şekilde:

Görev aldığımız dönem içerisinde birlikte çok şeffaf bir şekilde çalıştığımız, divan kuruluyla kavga etmeden de çalışılabileceğini gösterdiğimiz, bizimle birlikte çalışmayı, istişare etmeyi görev bilen divan kuulu başkanımıza ve üyelerine saygılarımı sunuyorum.

Atilla İlhan'ın da söylediği gibi 'Ayrılıklar da sevdaya dahil çünkü ayrılanlar hala sevgili." Bundan 9 ay önce bu salkonda teşekkür konuşması yapmıştım. Bugün son divan kurulu toplantıomda, 38. başkan olarak son konuşmamı yapıyorum.

Galatasaray'da birçok olağan genel kurul oldu. Birçok tartışmalar oldu. Ne olursa olsun en son gerçekjleşen genel kurulun bizim tarafımızdan ileriye dönük tamiri zor bir yara açmasına, Galatasaray'ın önünde sorun olmasına izin vermeyeceğiz. Olan oldu, artık ileri bakmak lazım.

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"YENİ BAŞKANLAR DA BİZİM YAŞADIĞIMIZI YAŞAYACAK"

Galatasaray çok kritik bir dönemden geçiyor. Değerlerimiz ve aile bütünlüğümüz uzun zaman dır tehdit altında. Bunu sürekli konuşuyoruz. Ağızda değli gönülde hissederek bu tehlikeli durumla mücadele vermek şart. 30 Nisan'da birbirinden değerli iki başkan adayı ve değerli ekip arkadaşları önemli bir hizmet yarışına girdiler. Taşın altına ellerini koydular. Size garanti ediyorum, onlar da bizim yaşadığımızı yaşayacaklar.

Galatasaray'ı kendisine hafta sonu eğlencesi yapmış, eleştiriyi geleceğe birlikte gitmek için değil kendini tatmin için yapan, Arkadaşlarından intikamını Galatsaray üzerinden alanlar bunu yapmaya devam edecek.

30 Nisan'da kim başkan seçilirse seçilsin azınlıkların sesiyle onların yıpratılmasına değil, çoğunluğun sesiyle Galatasaray'a hizmet etmelerine izişn verelim. Görev sürelerini tamamlamalarına izin verelim. Bu Galatasaray için çok önemli.

"ARAŞTIRMA KOMİSYONUNUN HEDEFİ CADI AVI DEĞİL"

Divan başkanlığımızın kurduğu araştırma komisyonunun hedefi bir cadı avı değil. Birinin yaptığı yolsuzluk ve hırsızlığın ortaya çıkarılması değil. Galatasaray'da bugüne kadar yapılmış hataların belirlenmesi ve gelecekte bu hataların yapılmaması için bu kurul oluşturuldu. Lütfen bireysel kavgadan vazgeçelim. Bu aaştırmadan çıkacak sonuçların kulübümüze faydalı olması için elimizden geleni yapalım.

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Olağan genel kuruldaki kararın ardından yönetim olarak şeffaf bir şekilde gerekeni yaptık. Tüm medya birimlerimizi adaylarımıza açarak onların bu seçim yarışını sürdürmelerine yardımcı olduk, olmaya devam edeceğiz. 30 Nisan gününe kadar başkan ve yönetim olarak görevimizin başındayız. Ondan sonra da görevi yeni başkana devredeceğiz.

"BEN VE ARKADAŞLARIM SALONDAN AYRILACAĞIZ"

Bugün adaylarımız kendilerini ve ekiplerini anlatacaklar. Eleştirileri olacaktır ancak bu eleştiriler karşılıklı olmaması için divan kurulu başkanımızın da izniyle ben ve arkadaşlarım toplantıdan ayrılacağız.

Bizlikte çalıştığım arkadaşlarıma, takdir beklemeksizin Galatasaray'ı ileri taşımaya çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

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Galatasaray bundan sonra dışarıdan ziyade içeride bir fikir mücadelesi vermek zorunda. Aile yapısını, çok konuştuğumuz değerlerini savunacak mı? Galatasaray'dan güç devşirme savaşına geleceğini teslim edecek mi? Bu fikir mücadelesi Galatasaray'ın en büyük sınavıdır. Yeni yönetimimize destek olmak için bu fikir mücadelesini içimizde vermek zorundayız.

Bu dönemde bize gösterdiğiniz saygı, sabır ve destek için hepinize teşekkür ediyorum. Son divan kurulu konuşmamı hepinize hürmetler ederek tamamlıyorum.

BURAK ELMAS'TAN VEDA SELFIE'Sİ

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, divan kurulu toplantısı öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

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