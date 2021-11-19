Son Dakika: Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Morutan kararı!

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Süper Lig'de derbi öncesi son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray'da forvet hattında kimin oynayacağı merak ediliyordu. Fatih Terim, derbiye için hücum hattında özel bir formül tercih etti.

TERİM'İN DERBİ PLANI HAZIR

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, derbi planını belirledi. Hazırlık maçında Bursaspor'a hattrick yapan Diagne ve Mısır Milli Takımı'ndan yeni dönen Mostafa Mohamed forma bekliyor. Teknik heyet, iki oyuncunun da performans durumunu yakından takip ederken Mısırlı yıldız öne çıktı.

G.SARAY MOSTAFA VE HALİL FORMÜLÜ İLE SAHAYA ÇIKCAK

Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de ağları havalandıran Mostafa Mohamed, Halil ile birlikte forvet hattında yükü omuzlayacak. Sözleşmesindeki 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunun kullanılacağı bilgisi geçtiğimiz hafta oyuncuya iletilirken, 23 yaşındaki oyuncunun da morali yerine geldi.

DİAGNE YEDEK GÜÇ OLACAK

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Mostafa'nın idman performansı teknik direktör Fatih Terim'den olumlu not aldı. Tecrübeli çalıştırıcının, Nef Stadı'ndaki maça Mısırlı oyuncu ile başlayıp Diagne'yi yedek güç olarak kullanacağı bildirildi.

MİLLİ TAKIM FORMÜLÜ HALİL'E YARADI

Milli Takım'da forvet arkasında başarılı olan Halil Dervişoğlu, pazar günkü zorlu karşılaşmada da bu mevkide kendine yer bulacak.

FEGHOULİ VE KEREM KANATLARDAN VURACAK

Ağrıları geçse de Morutan'ı kesmeyi planlayan Terim, tecrübe faktörü ile Feghouli'yi ilk 11'de kullanacak. Hücum hattında Halil ve Mohamed'i aynı anda sahaya sürme kararı alan Fatih Terim, sol açıkta Kerem'den vazgeçmeyecek.

MORUTAN KULÜBEDE OLACAK

Terim, sağ kenarda Morutan ya da Feghouli'yi tercih edecek. Beşiktaş derbisinde sahanın en kötülerinden olan Morutan'ın ağrıları geçse de pazar akşamı kulübede olma ihtimali yüksek.

FEGHOULİ TECRÜBESİYLE AĞIR BASIYOR

Morutan'a kıyasla tecrübesi ağır basan Feghouli büyük olasılıkla Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayacak. Cezayirli yıldız, hem Berkan-Cicaldau ikilisine destek verecek hem de Kerem, Halil ve Mohamed'i paslarıyla besleyecek.