Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi kalelerde panik! Muslera ve Altay derken Berke...

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında sonucu merakla beklenen derbide atanlar kadar tutanların performansı da merak ediliyor.

Hem ev sahibi sarı kırmızılılar hem de ezeli rakibi Fenerbahçe bu sezon henüz golcülerinden beklenen katkıyı alamazken 2 takım da geride kalan 12 lig maçında 15 kez topu ağlarında gördü.

Son dönemde grafiği tartışılan Fernando Muslera ile ameliyat olan Altay Bayındır’ın yokluğunda kaleye geçmesi beklenen Berke Özer dev karşılaşmanın kaderini çizecek isimler olarak öne çıkıyor.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA TAKIMI YAKTI

G.Saray'da bu sezon yaptığı kurtarışlardan çok yediği hatalı gollerle gündeme gelen Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı’nın Bolivya ile oynadığı ve 3-0 kaybettiği karşılaşmada ilk golde yaptığı inanılmaz hata ile gündem oldu. Bu sezon hem Göztepe karşılaşmasında hem de sarı kırmızılıların 1-0 öne geçip 2-1 kaybettiği Beşiktaş derbisinde yediği hatalı gollerle dikkat çeken Uruguaylı file bekçisinin bu istatistiği Fenerbahçe derbisi öncesi endişe yaratıyor.

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BERKE ANTRENMANA ÇIKMADI

F.Bahçe'de ise ilk kez bir derbiye hem de dolu tribünler önünde Galatasaray karşısına çıkacak Berke Özer’in file bekçisinin bu baskı karşısında nasıl bir reaksiyon göstereceği de merak ediliyor.

Ayrıca belindeki ağrı nedeniyle Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarılan Berke’nin tedbir amaçlı olarak idmana çıkmadı. Durumu ile ilgili kulüpten bir açıklama yapılmazken Fenerbahçe’de hem teknik heyet, hem futbolcular hem de bizzat Altay 21 yaşındaki kaleciyi motive etmek için seferberlik ilan etmiş durumda.

Berke Özer'in Galatasaray derbisinde görev alıp almayacağı maç saatine doğru netlik kazanacak.

ALTYAPIDAN TAKVİYE

Fenerbahçe'de kaleciler Altay Bayındır ile Berke Özer'in yokluğunda, Ertuğrul Çetin ve Bartu Kulbilge'nin yanı sıra altyapıdan Furkan Akyüz çalışmalara dahil edildi.

YAŞAR DURAN: MUSLERA'NIN KREDİSİ VAR, BERKE MAÇIN KAHRAMANI OLABİLİR

Beraberlik her iki takıma da yaramaz. Muslera’nın kredisi var. Kalecilerin her zaman inişli çıkışlı dönemi vardır. Muslera şu anda en iyi yabancı kaleci olarak gösteriliyor. Uruguaylı file bekçisinin son dönemde milli takımda yediği goller ilginç. Fenerbahçe maçında çok iş düşecek. Zor şutları çıkarıyor. Berke genç dinamik kaleci. Heyecanlıdır. Hırslıdır. Derbi maçında görev alması onu 2 kat motive eder. Kolay gol yemez. Defanstaki ekibiyle iletişimi çok iyi olursa ki olur kolay gol yemez. Özellikle ceza alanı dışından atılacak şutlarda dikkatli olmalı. Bu maçta kahraman olabilir. Öz güveni olan genç kalecileri seviyorum. Berke’ye inanıyorum.

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ZAFER ÖĞER: FERNANDO MUSLERA TECRÜBESİ, BERKE ÖZER GENÇLİK ATEŞİYLE...

Galip gelmek için tutanın iyi olması gerekir. Muslera tecrübesi, Berke gençliği ile sahne alacak. Muslera son haftalarda hem milli takım hem de Galatasaray kalesinde önemli hatalar yapıyor. Zor günler yaşıyor. Berke gençlik ateşi ile sahneye sahada yer alacak. Bence Berke rakip takımın şutörlerini tanıyor. Ceza alanına girip şok şutlar atanları kontrol ederse kahramanlaşır. Defansı çok dikkatli, risksiz oynarsa başarı oranı yüksek. Ama tecrübe ağır basar. Muslera sahada takımın önünde geliyor. Kısaca gol atan kadar Muslera tecrübesi ön olana çıkar.